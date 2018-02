I carciofi alla “giudia”, piatto tradizionale romano che in Sicilia diventa una rosa

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

C’è un motivo molto semplice per cui noi siciliani amiamo i carciofi cucinati alla giudia: sono dei carciofi fritti e noi, più di ogni altro popolo al mondo, “andiamo pazzi” per tutto ciò che è fritto, fosse pure una scarpa.

Non esiste etimologia certa della parola “frittura”, cosa che rende questa tecnica di cottura, all’apparenza banale, quasi un mistero. Di fatto, però, gli storici concordano che a friggere per primi siano stati i popoli mediorientali e, nello specifico, gli egizi, così come si dice pure che nel 1500 circa, a Roma, questa cottura sia arrivata attraverso gli ebrei che migrarono dal regno di Napoli.

In questo modo accade che la “mammola”, ovvero la qualità migliore del carciofo “romanesco”, coltivati prevalentemente nell’area nord occidentale del Lazio (Ladispoli, Civitavecchia), incontra nel ghetto ebraico della città di Roma le fritture fatte con olio di semi. Il carciofo romanesco è tenero, rotondo, in realtà meno saporito delle altre qualità, ma di natura senza spine e per raccontarvi una delle ricette più tipiche della cucina romana e della tradizione giudaica, bisognerebbe andare in un luogo storico del ghetto capitolino: da Nonna Betta, dove tempo fa mi portarono degli amici.

Il carciofo alla Giudia di Nonna Betta, forse meno scenico ed esteticamente appariscente di tanti suoi colleghi di piatto, viene riconosciuto come uno dei migliori. Sostanzialmente si tratta di friggere un carciofo, ma ci sono degli accorgimenti importanti affinché sia buono. Il segreto della preparazione sta nella pulitura: bisogna roteare il carciofo eliminandone man mano le foglie esterne, descrivendo un’ellissi che arriva fino alla punta. Figurativamente, ma anche praticamente, è come se la nostra “mammola” la temperassimo proprio come farebbe un temperino da matita. Successivamente si passa alla frittura, che avviene due volte: la prima ha la funzione di cottura e viene effettuata affogando completamente i carciofi nell’olio per una quindicina di minuti, dopodiché si asciugano e si allargano leggermente dal centro. Infine vengono rimessi in olio ad altissima temperatura, per pochi minuti, in modo da rendere croccanti le foglie esterne. Prima di essere serviti bollenti si asciugano di nuovo.

Ho visto in alcune trattorie palermitane i cuochi essere molto attenti a non far arrivare i loro carciofi unti al tavolo, pressati fino a farli diventare quasi una rosa. Per questo piatto alla romana non serve nessun condimento, basta aggiustarli di sale e pepe a proprio piacimento.

Siamo in piena stagione di mammole e carciofi nostrani in genere quindi questo è il periodo migliore per poter mangiare il vero carciofo alla giudia. Da nonna Betta, il cuoco Umberto aggiungerebbe: “bisogna essere ebrei romani per fare la vera cucina giudaico-romanesca: ci vuole amore e conoscenza profonda delle proprie origini per trasmettere la genuinità di ricette uniche legate a una cultura millenaria.”

Ma noi siciliani non ci facciamo certo irretire dalle origini, noi che su questo punto la sappiamo lunga e soprattutto, complessa.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.