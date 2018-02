Di Maio sui rimborsi: “C’è chi restituisce i milioni e chi si è fottuto i miliardi”, la lista dei nomi

🔊 Ascolta l'articolo

Luigi Di Maio conferma di avere, come promesso, verificato tutti i bonifici che lui stesso ha effettuato al fondo del Microcredito per un totale di oltre 150.000 euro, certificato dal direttore della banca. Ha anche rinunciato alle indennità aggiuntive da vice presidente della Camera. “In tutto ho restituito o rinunciato in 5 anni di legislatura a più di 370.000 euro”. Lo ha dichiarato pubblicamente attraverso Filippo Roma, giornalista delle Iene. “Alcuni portavoce hanno violato le nostre regole e non hanno donato tutto quello che avrebbero dovuto. Un tradimento dei nostri principi e della fiducia dei nostri iscritti. Per questo saranno cacciati dal Movimento e si sono impegnati a rinunciare all’elezione. La stragrande maggioranza dei nostri portavoce ha ottemperato agli impegni presi e infatti nel fondo per il microcredito ci sono oltre 23 milioni di euro. Abbiamo chiesto al MEF l’elenco completo dei bonifici e chi non risulterà in regola per me è già fuori. Non facciamo sconti a nessuno, tantomeno a noi stessi e pubblicheremo la lista completa.”

“Renzi, che non conosce la Storia italiana, ci ha paragonato a Craxi e al mariuolo Chiesa. Mario Chiesa venne colto in flagrante mentre accettava una tangente di sette milioni di lire, in seguito vennero scoperti suoi conti in Svizzera di miliardi di lire. Chiesa non era uno che restituiva poco, era uno che si fotteva tanto. Non mi stupisce che Renzi non comprenda la differenza. I suoi parlamentari non hanno restituito un centesimo. Si sono intascati milioni e milioni di euro a sbafo. Tutti i soldi che noi abbiamo messo lì dentro permettendo la creazione di oltre 7.000 imprese, loro se li sono messi in tasca. Ognuno di loro mentre milioni di italiani stanno in condizioni di povertà ha preso una media di 145.000 euro a testa a cui avrebbero potuto fare a meno. Ingordi! Senza considerare il vitalizio, le auto blu, l’aereo blu, l’elicottero blu e tutti i loro osceni privilegi”.

“L’unica cosa che Renzi ha restituito agli italiani è il traditore della Patria Silvio Berlusconi. Renzi come livello di promesse mancate è ben al di sotto delle nostre mele marce: aveva detto che se perdeva il referendum che aboliva il Senato si sarebbe ritirato dalla vita politica e oggi è candidato al Senato. E’ partito da rottamatore e si è ridotto a macchietta della politica. Da Renzi a Razzi il passo è breve”.

Per maggiore chiarezza, poi, aggiunge: “Ecco i loro nomi e gli importi di quanto secondo i nostri calcoli non avrebbero donato”:

Ivan Della Valle circa 272.000 euro

Girolamo Pisano circa 205.000 euro

Maurizio Buccarella circa 137.000 euro

Carlo Martelli circa 81.000 euro

Elisa Bulgarelli circa 40.000 euro

Andrea Cecconi circa 28.000 euro

Silvia Benedetti circa 23.000 euro

Emanuele Cozzolino circa 13.000 euro

“Mi dispiace che alcune di queste persone siano in lista”, si legge sul blog del Movimento 5 stelle, “ma vorrei far notare a tutti che il problema delle liste non esisterebbe se ci fosse il voto di preferenza come noi avevamo chiesto e che Pd e Forza Italia hanno rifiutato. Lo hanno voluto per tutelare i loro candidati impresentabili come l’ex assessore pugliese indagato per corruzione che corre col Pd o l’autista del boss camorrista Raffaele Cutolo che è candidato con Forza Italia”.

