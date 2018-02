Vercors, “Le parole”

🔊 Ascolta l'articolo

Ci sono dei libri che diventano parte integrante del nostro patrimonio culturale e formativo quanto certe architetture storiche particolarmente magnifiche e irripetibili diventano patrimonio dell’umanità. Così valse per me per un piccolo libro pubblicato dalla casa editrice Il Melangolo di nemmeno cinquanta pagine, compresa introduzione e postfazione: “Le parole”, di Vercors, la cui lettura mi fece piangere lacrime autentiche e che ricordo come si ricorda un intenso cortometraggio.

In questi giorni di presa di coscienza dei rigurgiti fascisti di cui siamo incredibilmente circondati, di riflessioni amare che ci riportano, come se il Tempo fosse una illusione ottica, a Giambattista Vico, autore italiano di scolastica memoria, e ai suoi Corsi e Ricorsi storici (a scuola, ricordo, lo consideravamo piuttosto un cretino nostalgico fuori dalla realtà persino del suo, di tempo) mi torna alla mente, (e col senno di poi mi scuso con Vico), con straordinaria lucidità, richiamato dall’attualità e le sue potenziali involuzioni. Quella storia fulminante raccontata da Vercors, pseudonimo di Jean Bruller – che aveva scelto quello pseudonimo per l’importanza che aveva avuto il luogo nel primo organizzarsi del maquis, appunto, il massiccio del Vercors, nelle dolomiti francesi – torna come un fantasma nel 2018, come un monito da non dimenticare.

Dopo Grenoble, scendendo ancora più a sud verso la bellissima regione della Drôme, in un paesaggio che via via acquista luci e caratteri provenzali, il Vercors alza le sue imponenti pareti calcaree grigie e giallastre, racchiuse da fitte e scure foreste, in un paesaggio d’insolita bellezza, dominato dalla luce e dal silenzio dove, sopra la fitta foresta, ancora ricca di suoni, con uno stacco improvviso e inaspettato si alzano verticali e strapiombanti le pareti calcaree. Sopra non vi è vetta: quasi come al termine di una scalata mitica e simbolica si approda sull’altopiano orizzontale. Da lassù l’occhio può spaziare libero sulle brulle colline che senza fretta digradano a sud, verso il Mediterraneo. La storia ha lasciato su quelle montagne delle grandi testimonianze: lì, i «maquisards» hanno combattuto la loro più grande battaglia, resistendo per anni, rifugiati negli angoli più selvaggi e inaccessibili dell’altopiano.

Al di sotto dello strapiombo, Oradour- sur-Glane, un piccolo paese che si adagia silenzioso nella valle. Ecco, il racconto di quei fatti, per Vercors, parte da lì. Era il 10 giugno del ’44: seicentoquarantatré persone, cinquecento delle quali donne e bambini, vennero barricate nella chiesa del piccolo paese; alla chiesa, come a ogni casa, fattoria, fienile di Oradour, venne poi appiccato il fuoco. Morirono tutti bruciati e asfissiati. Erano stati i tedeschi, in ritirata, a infliggere quella “punizione”. Sull’altopiano del Vercors abitava Luc, un poeta che racconta di quando, dopo l’armistizio, aveva deciso di ritirarsi in campagna nel Limousin, per stare tranquillo, per salvaguardare “la purezza interiore”; scriveva versi, come prima della guerra. Un giorno arrivò un ufficiale tedesco che si fermò a pochi passi da casa sua; nascosto nella legnaia della sua casa Luc guardava il militare tirare fuori cavalletto e pennelli e lo vide mettersi a dipingere. Un vero artista, un incrocio seducente tra Gauguin, Braque e Odilon Redon, “una pittura di bellezza”, pensò Luc, che assomigliava alla sua poesia. Luc continuò ad osservare l’ufficiale tedesco mentre dipingeva lo splendido paesaggio della campagna, nel medesimo lasso di tempo che i soldati passavano per le armi l’intera popolazione e incendiavano ogni casa. Poi di colpo si sentì che sotto, in paese, la guarnigione tedesca stava fucilando la popolazione. Presero a salire urla di donne e le vampate dell’incendio. L’ufficiale continuava a dipingere il suo paesaggio campestre. Sorrise soddisfatto quando un giallo gli parve ben riuscito. All’odore di carne bruciata e per l’indifferenza del tedesco, Luc prima sconvolto poi annichilito svenne, non prima di aver visto il quadro terminato, e lo sterminio consumato. Si svegliò alla voce dell’ufficiale che spiegava al suo attendente la necessità di “non mescolare l’arte alla guerra“. “Oggi”, diceva, “ho arricchito l’umanità di una bellezza nuova. Il resto è silenzio“. Luc, sceso in paese, vide uno spettacolo che gli ricordò Pompei. Pensò: “Che differenza c’è tra la sua pittura e la mia poesia?”. Gli sgorgarono allora parole diverse, tortura e sollievo insieme, le parole di quel massacro, l’urlo del cuore. Il poeta, terrorizzato e inorridito, ma anche attratto dalla capacità creatrice del soldato, sentì nascere in sé, non chiamate, le parole. E saranno proprio le parole che permetteranno di ridare un senso all’orrore e una possibilità al futuro. Parole “tagliate nella carne degli angeli“, una poesia per i francesi che collaborarono al crimine: sorridevano ai bambini e alle loro madri, mentre erano i loro boia.

“Le parole” è una breve e incandescente riflessione sulla responsabilità individuale dello scrittore di fronte alla Storia: un francese, Vercors, che sul dramma dell’occupazione tedesca aveva scritto due anni prima un altro piccolo libro, “Il silenzio del mare”, un francese divenuto poi celebre come figura simbolo della Resistenza ma che quel primo libro aveva dovuto pubblicarlo anonimo per le regole ferree della clandestinità, un francese che di fronte a quell’ennesima prova d’infamia fu colto da una sorta di febbre cerebrale e scrisse “Le parole”.

Dopo un crimine infame, un massacro orribile di cui si è stati impotenti testimoni, bisogna non dimenticare e perdonare – come vuole la buona morale – o piuttosto dimenticare ma non perdonare, mai e a nessun costo? Con Il silenzio del mare, il suo primo libro scritto a quarant’anni, Vercors aveva raccontato una vicenda di resistenza privata, in cui tacere a oltranza era stata la forma simbolica di rifiuto dell’occupante tedesco. Negare la parola: anche se il nemico è rappresentato da un ufficiale gentile che si sforza di non far pesare il suo ruolo, cui è costretto dalla Storia. Il silenzio come scelta di non compromesso. Ecco, “Le parole” fu l’esplosione di quel silenzio, l’urlo, l’impossibilità di tacere oltre. Il simbolo che si frantuma in mille schegge e va a conficcarsi negli occhi di noi tutti. Venuto a sapere del massacro di Oradour attraverso la testimonianza che ne diede Georges Duhamel nelle Lettres francaises clandestine, Vercors sentì una voce rimbombargli dentro: “I morti non possono più tacere. Devono continuare i vivi a stare in silenzio?”.

“Le parole” è un apologo.

Prima della Liberazione nessuno sapeva che l’autore del “Silenzio del mare” era nato come disegnatore e non come scrittore. Fu il fondatore delle Éditions de Minuit, casa editrice clandestina che pubblicò le maggiori opere letterarie della Resistenza francese e che in seguito si è affermata come una delle principali case editrici d’oltralpe. ”Les mots” viene ripreso adesso per la prima volta da Actes Sud, nella collezione delle “Belles oubliees“, le belle pagine dimenticate.

Quando Vercors morì, molto vecchio e molto triste, nel 1991, era un 10 di giugno. Lo stesso giorno dell’atroce massacro che ogni anno, dal ’44, aveva continuato a non perdonare.

foto in copertina: Oradour-Sur-Glane, volutamente lasciato “paese fantasma” ancora oggi, a futura memoria.

