Dacia Maraini su razzismo e xenfobia

E proprio quando non si fa altro che parlare di razzismo e xenofobia, dopo gli eventi di Macerata, rivalutando in fondo il grande privilegio di essere bianchi, esce sul Corriere della Sera un interessante intervento di Dacia Maraini che riporta uno studio genetico molto ben fatto: sarebbero state proprio due ondate di immigrati a introdurre in Europa i geni della pelle chiara (Torsten Günther e altri, 2018): in poche parole, niente immigrazione, niente pelli bianche. È la melanina delle cellule a determinare il colore della pelle (e dei capelli, e in parte degli occhi). La melanina, in realtà, è formata da due pigmenti, non uno: la feomelanina, in diverse sfumature di rosso e giallo, e l’eumelanina, in varie tonalità brune. In generale, nelle pelli più chiare prevale la feomelanina, in quelle più scure l’eumelanina. Ma poi conta la quantità di pigmento, cioè quanti grani di melanina, e quanto grossi, si trovino nelle cellule alla base dell’epidermide. Nelle pelli molto scure c’è tanto pigmento, in quelle chiare ce n’è poco, e quelle chiarissime sono rosa per via del sangue che traspare. Per questo al sole ci abbronziamo.

L’uomo di Neandertal aveva un gene non funzionante per questo motivo probabilmente aveva la pelle molto chiara. Il DNA di un cacciatore mesolitico ritrovato in uno scavo archeologico a La Braña, nel nord della Spagna, fa pensare che, fino a 7mila anni fa, gli europei avessero una strana combinazione di pelli scure e occhi chiari.

Ci sono molte ragioni per credere che i nostri antenati avessero, sotto lo spesso pelame, la pelle chiara: come, oggi, i nostri parenti, gorilla e scimpanzé. Col tempo abbiamo perso il pelo, ed è migliorata la nostra capacità di regolare, sudando, la temperatura corporea. In quella fase, tra l’altro, stavamo tutti in Africa. Intorno a 100mila anni fa, però, comincia la migrazione più importante di tutta la storia dell’umanità: gruppi di africani si avventurano in Asia e in Europa e cominciano a stabilirvisi. In seguito, non sappiamo quando, sono comparse delle mutazioni, cioè delle varianti del DNA che provocano una pigmentazione più chiara. Così, la pelle chiara si è diffusa nel nord sempre per selezione naturale.

Le cose cambiano una prima volta con il Neolitico, cioè con lo sviluppo dell’agricoltura. Di recente si è riusciti a leggere nei geni di alcuni di quei primi agricoltori neolitici e si è visto che erano i primi a portare molte varianti che, in Europa, sono associate a pelli chiare e agli occhi scuri, oggi comuni in tutta l’area mediterranea. Le pelli chiarissime che troviamo nel nord Europa hanno un’altra storia. C’era gente con la pelle chiara già 13mila anni fa, ma stava nel Caucaso; più tardi, troviamo individui con gli stessi geni (forse loro discendenti, forse no) nell’Asia nord-orientale, in quella che oggi è Russia. E da lì, da est, questi geni si diffondono, attraverso la Germania e la Danimarca, nella penisola scandinava, fra 9mila e 6mila anni fa. È una storia interessante e complicata, un passaggio del processo evolutivo che ha portato un piccolo gruppo di africani a espandersi su tutto il pianeta adattandosi ad ambienti differenti e modificando nel corso del tempo le sue caratteristiche ereditarie. E diventa più complicata man mano che lo studio del DNA dei resti fossili definisce meglio il quadro delle nostre migrazioni, e ci racconta come l’umanità si sia continuamente rimescolata.

In futuro saremo in ogni caso diversi: secondo altri studiosi esisteranno soltanto due razze, avremo occhi grandissimi (per guardare meglio) e cervello più sviluppato.

La razza bianca, in ogni caso, di suo non è mai esistita. Sono invece esistite tante popolazioni diverse e in continuo movimento. I loro scambi hanno generato l’infinita varietà di sfumature, nel colore della pelle, nelle stature e nella forma del viso, nella capacità di digerire il latte o di percepire i sapori, che chiamiamo biodiversità umana. “Certo, capire la storia della nostra evoluzione non aiuta immediatamente a combattere il razzismo. Ma alla lunga può servire a combattere l’ignoranza, che da sempre genera chiusure, intolleranza, paura del diverso e, più in generale, paura pura e semplice: la paura che alla fine avvelena la vita, la nostra, e quella di chi cerca di vivere insieme a noi” ci dice, infine, Dacia Maraini.

