Il Manifesto rivoluzionario di Bonetta Dell’Oglio chef

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Grano, miele, carne di vitelli felici, erbe spontanee, ingredienti che da soli raccontano la complessità e la ricchezza del territorio siciliano e l’alchimia sensuale che fa deflagrare la tradizione per riscriverla. “Romanzo culinario” è il manifesto rivoluzionario dello chef Bonetta Dell’Oglio, l’inno al lusso naturale che viene raccontato dalla giornalista Eleonora Lombardo, e che, pubblicato dalla casa editrice Leima, verrà presentato per la prima volta a Palermo l’11 marzo prossimo.

Un viaggio nel territorio siciliano alla scoperta di prodotti e progetti di eccellenza siciliana, di personaggi visionari e inarrestabili che lavorano per dare ricchezza alla dispensa mobile di Bonetta e infine un ricettario innovativo che traduce in versione gourmet i piatti sontuosi della cucina palermitana. Chips di riso e ragout, evocativo di arancina, l’Insalata educata, l’arancina vulcanica, il timballo del mio Gattopardo, il Budino di gelsomino e la Cassata Rivoluzionaria sono alcune ricette pensate per cuochi artigiani e abili di mano, per mangiatori di paesaggio che a ogni pasto sono pronti a intraprendere un viaggio. E poi, ci racconta Bonetta, ci sono i segreti delle donne siciliane, la salsa di pomodoro per conservare il sapore di casa tutto l’anno, o piccoli dettagli di profumi e sapori che spingono a fare l’amore in cucina. Con gli occhi, con il naso, con la bocca, con la vita.

Romanzo Culinario comincia sotto una cupola araba, comincia da Palermo, con il suo cielo architettonico che protegge e soffoca: è la tradizione riscritta con grande rispetto: “le mani che accarezzano sono le mani che danno forma all’esistenza”.

“Salva l’essere umano, la qualità della vita, sii forte al cambiamento” è molto di più di un semplice slogan, è una filosofia di vita, un progetto radicale sposato senza riserve. Bonetta Dell’Oglio, chef palermitana itinerante, oggi ambasciatrice Slow Food dei prodotti siciliani nel mondo è soprattutto una donna consapevole e una madre responsabile nella scelta del modello alimentare che ha adottato.

Il suo attivismo inizia quando, diventata mamma giovanissima, inizia a interessarsi di medicina omeopatica e s’impegna a far crescere i figli in maniera sana, scegliendo per loro un’alimentazione naturale, una scuola steineriana e cibo cucinato da lei stessa con verdure dell’orto di casa. Eppure la scelta di diventare una chef non era così scontata visto che la sua famiglia è proprietaria da oltre 140 anni di uno dei negozi di abbigliamento più eleganti e prestigiosi di Palermo e la sua carriera inizia come restauratrice. La cucina però pare sia stata una passione da sempre, condivisa con le donne della famiglia mentre il lavoro di restauratrice le fa scoprire l’amore per i dettagli. La campagna invece è una passione naturale che ha sempre accompagnato la sua vita: dal tempo libero trascorso da bambina nei terreni di famiglia all’attività di viticoltura del compagno. Dopo aver trascorso quattro anni a restaurare palazzi, cambia settore e con l’ex compagno, imprenditore agricolo, danno vita prima a una bottega di salumi e formaggi, passando poi al catering e alla cucina vegetariana e biologica. Infine decide di aprire un ristorante a Palermo: La dispensa dei Monsù.

La sua è una cucina “francescana” per la voglia di portare a tavola una verità, quella sull’agricoltura e sulla pesca, quella del territorio, delle materie locali, della stagionalità: per Bonetta bisogna recuperare il rapporto con la natura e con la terra, ripartire dalle materie prime e dai prodotti che madre natura ci ha donato. Ripartire dalla tutela degli agricoltori e dei nostri prodotti, dei nostri cereali.

Rivoluzione significa consapevolezza nello scegliere il buon cibo, quello di qualità e la rivoluzione inizia dalla spesa, al supermercato: fare la spesa è difficile, ma bisogna sempre scegliere i prodotti locali, quelli stagionali e di qualità. E se il cibo di qualità, biologico, da agricoltura biodinamica, non è alla portata di tutti per via dei costi alti, per Bonetta basta mangiare meno ma mangiare di qualità: con 3 kg di farina biologica si può fare il pane in casa che si può riutilizzare in cucina quando raffermo. Creatività a tavola significa rispettare il cibo, non sprecarlo.

Partire dalle tradizioni, rispettare la biodiversità, chiedersi da dove viene il cibo, quale storia c’è dietro un piatto.

Un esempio di piatti che meglio rappresentano la sua filosofia sono gli involtini di zucchina cruda, la robiola di capra girgentana con olio di nocellara del Belice, vellutata di pane raffermo di farina di Tumminia e la cassata “Born in Sicily” senza strutto e zucchero ma con miele. Una cucina semplice perché rispetta il cibo senza trasformarlo.

“Noi che facciamo questo lavoro, abbiamo una grande responsabilità: dobbiamo essere portavoce di un progetto culturale più ampio che riguarda il cibo e l’agricoltura, educare al buon cibo e alla sostenibilità che ne consegue. Abbiamo il dovere di andare nelle scuole, parlare alla gente per promuovere una maggiore consapevolezza sul cibo, sulle materie prime, i prodotti locali e la biodiversità”. Ha appoggiato Food Revolution, il progetto di Olivier contro l’americanizzazione delle abitudini alimentari ma il suo sogno nel cassetto rimane la realizzazione di un’Accademia mediterranea che formi chef, pasticceri, gourmet ma soprattutto persone consapevoli, capaci di tutelare un patrimonio culturale e alimentare millenario.

Per anni è stata l’alfiere dei grani antichi siciliani, instancabile sostenitrice della qualità del cibo che si porta in tavola, a cominciare dal pane, creatrice della “Rivoluzione in un chicco”, un movimento culturale nato per promuovere i grani autoctoni. Oggi che su grano e derivati c’è un po’ più di attenzione, lei sposta la sua sulla carne rossa. Il nuovo progetto di salute e consapevolezza a tavola di Bonetta Dell’Oglio si chiama “Animali felici”: “La mia idea” – spiega la chef palermitana – “è che di carne se ne mangi sempre meno, ma che sia di altissima qualità. Per questo ho iniziato a lavorare con un allevatore di Vizzini, Giuseppe Grasso, che è attento alla qualità della vita dell’animale prima e alla carne che si porta in tavola dopo” (…). “Dobbiamo iniziare a chiederci la storia di un uovo o di una fetta di arrosto e renderle giustizia economica”.

Quelli con cui Bonetta entra in contatto sono animali che vivono liberi nei pascoli biologici e mangiano solo sementi autoprodotte. “Questi bovini si muovono molto” – dice – hanno una muscolatura importante e la loro carne necessita di una lunga frollatura. Per questo nel progetto abbiamo inserito #40 giorni, ovvero l’idea che si debbano utilizzare carni con frollature più lunghe di quelle alle quali siamo abituati in Sicilia, che durino almeno 40 giorni, appunto”. Ed elenca i punti imprescindibili se si vuole carne di qualità: animali con le corna, no al taglio; no alla castrazione; granaglie e fieno autoprodotti, figli con le madri fino a 10 mesi; pascoli liberi; transumanza laddove necessita; libertà in senso assoluto, che sia ovino, caprino, vaccino o avicolo; libertà riproduttiva (no inseminazione artificiale); macellazione nel rispetto totale dello stress provocato; trasporti corti; no allevamento intensivo ma estensivo; consumi ridotti ma qualità elevatissima; rispetto dei costi più alti; carni frollate, digeribili.

In modo del tutto originale utilizza peraltro parti meno conosciute come la pancia, il diaframma, la rosetta, per un ritorno a sapori e sughi di antica memoria che rischiano di essere dimenticati, soppiantati da mode che arrivano da lontano e che poco hanno a che fare con la nostra cultura. “Penso ai nostri lacerti” – aggiunge la chef – “o ai nostri sughi di carne dal sapore rassicurante. Utilizzando carni nostrane con una lunga frollatura, possiamo dimostrare di avere un ottimo prodotto a patto che parta dal benessere dell’animale”. E dopo i grani antichi mai abbandonati e la carne, toccherà alle uova “perché – conclude – non si è mai abbastanza consapevoli di quello che si porta in tavola ogni giorno”.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.