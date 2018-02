“Instant Pot”, la pentola “cool” che se la conosci la eviti

🔊 Ascolta l'articolo

Una pentola a pressione ma da quando le pentole a pressione sono diventate cool? La risposta è: da circa un anno e mezzo, infatti ne parlano tutti, su Instagram, su Facebook, sul New York Times e da noi su Repubblica, io semplicemente non me n’ero accorta. In questa inspiegabile esplosione di pentole a pressione (perdonate l’ossimoro capovolto) c’entra Amazon e il suo famigerato Prime Day, che ormai è diventata un’istituzione tale da incidere non soltanto sulle nostre abitudini di consumo ma anche su come cuciniamo.

Da precisare che non si tratta di una pentola a pressione qualsiasi, bensì della “Instant Pot”, una «pentola a pressione 2.0» (copyright: La Repubblica), versione sofisticata delle pentole a pressioni elettriche, che, essendo elettriche, permettono di cucinare senza fuochi e fornelli. Dispone di molte altre funzioni, inclusa la capacità di cuocere al vapore. È da circa un anno e mezzo «che tutti ne stanno comprando una» seppure l’oggetto sia di fatto coetaneo dell’iPad.

E’ andata così: nel 2008 un manager e ingegnere canadese, Robert Wang, resta disoccupato e, con un paio di altri amici manager, ingegneri e programmatori, si mette a progettare una super-pentola. Pensano che chiamarla “Instant Pot” sia molto figo, e da questo punto di vista c’hanno azzeccato, il prodotto va sul mercato nel 2010 e comincia a vendicchiare, ma neanche troppo. Nel 2012 decidono di vendere su Amazon, e lì sì che le cose cominciano a migliorare: per la prima volta la società è in attivo, la loro creatura è uno dei bestseller estivi nella categoria Casa & Cucina, ma ancora manca qualcosa. Ci si mette a pensare, discutere anche online, e arrivano alla conclusione che urge corteggiare delle comunità verticali, come i vegani, i salutisti, i seguaci della paleo-diet. Nel 2015, si apre la community di fan su Facebook, che oggi ha 1,2 milioni di iscritti.

Arriva poi un momento preciso, anzi una data, in cui il fenomeno decolla: il 12 luglio 2016, quando Amazon lancia per la seconda volta il Prime Day: l’Instant Pot, che normalmente costa 129 dollari, è venduta a 66,99 dollari. È, praticamente, l’offerta del giorno, e non di un giorno qualunque, del giorno in cui su internet esplode. Gli americani, popolo di consumisti e foodie maniacali, ci si buttano a capofitto, il miracolo si ripete, puntuale come quello di San Gennaro, a ogni Prime Day e ad ogni Black Friday, compreso l’ultimo, lo scorso 24 novembre.

I primi a capire quanto la pentola a pressione fosse diventata rilevante furoni i food blogger. Poi è arrivata la stampa e tutto il resto. Un’editorialista del New York Times, Melissa Clark, ha pubblicato un libro di ricette pensate apposta per l’Instant Pot, libro che a sua volta è diventato un bestseller, manco a dirlo, su Amazon. E verrebbe da pensare che, in tutta questa storia, il vero protagonista non sia la pentola a pressione, o quell’ingegnere canadese, ma piuttosto Amazon stessa. Che è diventata talmente centrale nelle nostre vite che un singolo Prime Day ha cambiato le nostre abitudini alimentari. In pratica, Amazon si è seduta persino alla nostra tavola.

Ovviamente, oggi non ho ricette da dispensare per questo “miracolo della cucina”. Ho ritenuto importante passare l’informazione, secondo il mio punto di vista, per tenersene a una “distanza di sicurezza”, e rivalutare, semmai non l’avessimo già fatto, la nostra sana, tradizionale e buona cucina siciliana utilizzando le nostre vecchie pentole. Se è vero che “gallina vecchia fa buon brodo”.

Buona domenica

