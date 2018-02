“IL COLORE DELL’ODIO”, e Salvini “comprende”

🔊 Ascolta l'articolo

Un’auto in corsa, un’Alfa Romeo 147 nera da cui partono colpi di arma da fuoco anche contro una sede del Pd. Sul selciato restano degli stranieri. Sei le persone ferite, tutte di colore. Un giovane neofascista scatena il terrore tra i migranti: armato di pistola ferisce sei persone di origine africana, poi si consegna al grido di Viva l’Italia. È accaduto a Macerata, dove il sindaco ha chiesto alla popolazione di restare al chiuso e solo dopo il fermo ha fatto cessare il coprifuoco, lasciando riprendere la circolazione e permettendo l’uscita degli alunni dalle scuole.

L’uomo, bloccato a Macerata nei pressi del Monumento ai Caduti, è sceso dall’auto, si è tolto il giubbetto, ha indossato una bandiera tricolore sulle spalle, salendo sui gradini del Monumento. Si è poi girato verso la piazza, ha fatto il saluto fascista. Lo ha constatato l’Ansa sul posto. Sono arrivati i carabinieri e l’uomo non ha opposto resistenza, ammettendo le proprie responsabilità. A bordo dell’auto la pistola, una tuta mimetica; sul cruscotto piume bianche, appunti a penna e bottiglie d’acqua. Si chiama Luca Traini, 28 anni, incensurato, originario delle Marche.

Sono sei i feriti accertati. Il più grave è un giovane di colore colpito al torace, con lesione al fegato. Gli altri, tutti di colore, hanno riportato lesioni meno gravi, come una donna che ha una frattura ad una spalla, un uomo colpito ad un avambraccio, un altro alla coscia destra, un quarto alla spalla destra e un quinto colpito di striscio. Nell’area della stazione ferroviaria un uomo di colore ha avuto un attacco di panico ed è fuggito rifugiandosi nell’officina di un elettrauto. È stato accompagnato anche lui al pronto soccorso.

Candidato per la Lega Nord alle comunali di Corridonia alle amministrative del 2017 – in un manifesto elettorale Traini appare insieme al candidato sindaco della Lega Nord Luigi Baldassarri alla presentazione della sua nuova squadra, con un programma elettorale che prevede anche il “controllo degli extracomunitari”. E Salvini replica: “l’immigrazione incontrollata porta allo scontro”. (…) «Non vedo l’ora di andare al governo per riportare sicurezza in tutta Italia, giustizia sociale, serenità”.

“Abbiamo cacciato dalla palestra Luca Traini a ottobre, aveva atteggiamenti sempre più estremisti, faceva il saluto romano e battute razziste. E poi da tempo so che aveva una pistola”. Così Francesco Clerico, titolare della palestra Robbys di Tolentino di Macerata frequentata dal Traini.

Luca Traini negli anni scorsi era stato vicino a Forza Nuova e a Casa Pound, e proprio la formazione di estrema destra ha fatto sapere che intende sostenere le spese legali per la difesa di Traini. «Sarà politicamente scorretto, sarà sconveniente, in campagna elettorale nessuno farà un passo avanti, ma oggi – ha comunicato Forza Nuova con una nota – noi ci schieriamo con Luca Traini. Il ragazzo marchigiano arrestato poche ore fa con l’accusa di aver ferito degli immigrati. Questo succede quando i cittadini si sentono soli e traditi, quando il popolo vive nel terrore e lo Stato pensa solo a reprimere i patrioti e a difendere gli interessi dell’immigrazione. Mettiamo a disposizione i nostri riferimenti per pagare le spese legali di Luca, a non farlo sentire solo e a non abbandonarlo».

Il fatto, secondo le prime testimonianze, potrebbe essere collegato alla vicenda dell’assassinio di Pamela Mastropietro, anche se gli inquirenti per il momento lo escludono. Secondo le indagini svolte dai carabinieri e seguite direttamente dal comandante provinciale, Michele Roberti, i due non si conoscevano. I carabinieri stanno ancora approfondendo il movente che ha portato Traini a sparare.

Su Facebook intanto nasce un nuovo gruppo pro-Traini: «Bravo Luca sei un giustiziere» e anche: «dovevi prendere meglio la mira». «Solidarietà a Luca», azzarda qualcuno. C’è anche chi lo chiama «patriota».

I nigeriani di Macerata preoccupati replicano: “ora abbiamo paura”. Sammy Kounoun, il responsabile dell’Anolf di Macerata, associazione di migranti che fa capo alla Cisl, tra gli organizzatori del sit-in per la morte di Pamela Mastropietro, insieme alla comunità nigeriana, poi rinviato a causa del raid a colpi di pistola per le vie del centro messo in atto da Luca Traini, dichiara all’Ansa: «Rinviato – non annullato, perché noi vogliamo comunque riunirci per abbracciare la famiglia di Pamela».

Nella comunità nigeriana c’è anche molta amarezza. «Non è giusto che una cosa del genere sia successa a Macerata, una città che ci ha accolto, dove c’è una buona integrazione, una delle migliori esperienze di accoglienza di migranti in Italia». «Questo delinquente (il nigeriano Innocent Oseghale, ndr) ha rovinato un’intera comunità. Mi ha fatto vergognare di essere nigeriano. E la conseguenza delle azioni di quel delinquente sono che oggi su Facebook c’è chi dice che quello che ha sparato ha fatto bene, o peggio, che è un bravo italiano, un patriota».

