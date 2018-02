Le stelle di Beppe Grillo tornano a splendere sul palcoscenico del nuovo blog

🔊 Ascolta l'articolo

Il mondo che ci circonda è pieno di paradossi esilaranti che si presentano nelle situazioni più inaspettate e spesso non è necessario andare a teatro o al cinema per farsi una risata. In Italia basta leggere o ascoltare o, meglio, guardare in tv quella roba che chiamiamo (ancora) politica.

Fuor di metafora, non so quanti si sono accorti (tranne i grillini che ne hanno l’obbligo) che Beppe Grillo ha rinnovato il suo blog rivoltandolo come un calzino per ricondurlo alle sue istanze iniziali; in primis, se il nome resta lo stesso, ne è cambiata la gestione. Grillo ha deciso di lasciare la Casaleggio Associati: l’obiettivo è di “staccare” il blog dal Movimento 5 Stelle per fargli recuperare lo spirito iniziale, cioè essere un sito di informazione e d’opinione. Per fare questa operazione, il comico-guru ha affidato la gestione del dominio (che resta www.beppegrillo.it) a un’agenzia di Roma, la Happy Graphic, gestita da Nina Monti e Tiziano Pincelli. E, in effetti, già a partire dalla veste grafica, si capisce che qualcosa è cambiato rispetto al ‘vecchio’ blog: l’impostazione di tipo rivista, il colore rosso predominante sullo sfondo, i riferimenti agli spettacoli teatrali del comico e, soprattutto, i rimandi e i link al Movimento 5 Stelle che sono diventati davvero pochi. Merito, in parte, della nuova web master Nina Monti che, oltre a occuparsi di comunicazione, è anche una cantautrice. E non c’è da stupirsi visto che il padre Maurizio è stato uno degli storici autori di Patty Pravo.

Ma c’è di più; Beppe si è proprio rotto della politica, e grazie all’insonnia che lo tormenta da 40 anni, che lo porta a farsi domande scomode, a interrogarsi sull’ovvio e a trovare risposte azzardate, a diventare il personaggio che tutti conosciamo, gli è venuta voglia di teatro e vuole raccontarsi in un work in progress creativo. Il 23 e il 24 febbraio prossimi Grillo sarà al Teatro Flaiano di Roma tornando (finalmente riconoscibile) in scena con Insomnia, uno show-happening per soli 150 posti.

Un viaggio nella sua vita vera che auspica un ritorno a un sistema più percettivo, primordiale, istintivo rispetto al mondo virtuale dell’informazione. A Teatro, suo ambiente naturale, Beppe vuole raccontarsi in uno spettacolo intimo e autentico, prendendo in contropiede ancora una volta tutti quelli che lo vogliono dipingere diverso da quello che è. Immancabile ovviamente, e perfettamente in linea con il suo stile, il riferimento agli eventi dell’attualità più recente, filtrati dalla sua pungente e ordinaria ironia. Serate speciali in cui condividere la sua visione del mondo che è, e che sarà.

Il blog, interamente rinnovato, è stracolmo di notizie sul Grillo attore, sul Grillo parlante sul Grillo santone e contiene persino, con buona pace di Di Maio, una pagina ad hoc che elenca perle di saggezza, di cui riportiamo qualche stralcio di seguito:

“La vita è diventata uno spettacolo dove noi siamo gli spettatori e dobbiamo anche pagare il biglietto”.

“Cultura: il furto delle parole. Le parole devono far paura. Ci sono mondi dietro le parole, ci sono cose. Se ci cambiano le parole, ci cambiano il mondo. Ci cambiano la vita”.

“La banca ha fiducia in te; però ti chiedono i documenti per accettare i tuoi soldi e ti prestano una biro legata a una catenella”.

“La Danimarca esporta centinaia di tonnellate di biscotti negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti esportano centinaia di tonnellate di biscotti in Danimarca. E uno dice: vabbè, saranno biscotti diversi. E allora perché cazzo non si scambiano la ricetta?”

“È lì la politica, al supermercato, ce l’abbiamo nel carrello, è lì che andiamo a votare tutte le mattine, è lì che votiamo!”

…….

Altro che Crozza, nell’imitazione plurima di miliardi di personaggi rimasto sempre uguale a se stesso. Beppe Grillo ha dovuto fare un lungo viaggio tra le costellazioni prima di ritrovarsi.

