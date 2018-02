Giustizia giusta: storia di un assassino innocente, Chris Wilson a Palermo

🔊 Ascolta l'articolo

Aveva 14 anni quando la madre di Chris frequentava un poliziotto violento che la picchiava e la violentava regolarmente anche davanti a lui, e se lui provava a ribellarsi veniva a sua volta picchiato a sangue. Una volta la cosa è andata oltre e Chris è stato picchiato fino a perdere conoscenza. Dopo avere scontato una pena per questa aggressione, il brutale ex poliziotto ha ricominciato le sue pratiche infami minacciando la famiglia. Il padre, il fratello e il cugino di Chris sono rimasti poco dopo vittime della barbarie inaudita di questo poliziotto difficilmente definibile umanamente uomo, da lui barbaramente uccisi a colpi di pistola e poi di machete. Quando Chris è stato raggiunto e minacciato da un gruppo e ha sparato per difendersi uccidendo uno di loro è stato condannato all’ergastolo.

Chris è rimasto convinto di non avere fatto qualcosa di sbagliato e per sette anni ha scritto al giudice, al presidente della Corte e a molti altri, sostenendo che se lo avessero fatto uscire avrebbe mostrato che uomo è in realtà, e che avrebbe lavorato per recuperare i carcerati. Non è stato ascoltato a lungo fino a quando una giudice che ha letto una sua lettera, si è immedesimata e comprensibilmente commossa: gli ha risposto che se veramente le sue intenzioni fossero state quelle scritte, se lo avesse promesso, lo avrebbe aiutato sostenendo la sua causa. Lui ha promesso, adesso è libero sta mantenendo l’impegno preso.

La madre, che non voleva più saperne di lui, lo ha chiamato in carcere poco prima che lui uscisse. Subito dopo avergli parlato, si è tolta la vita impiccandosi.

Una storia straordinaria (ma non troppo) che mette in evidenza quanto il contesto sociale può influire sulla propria vita e quanto la propria vera natura possa rimanere illesa da eventi tanto violenti, e riprendere il proprio corso fuori dalle condizioni che ne hanno determinato gli errori involontari.

Chris Wilson è in visita a Palermo e domenica 4 febbraio alle ore 20.00 incontrerà il circolo Arci Porco Rosso (Piazza Casa Professa 1, Palermo), e sarà intervistato da Daniela Thomas e Richard Brodie.

Si parlerà della sua esperienza in carcere e della nuova vita che è riuscito a ricostruirsi dal momento in cui il tribunale ha accettato la sua richiesta di rimettersi in gioco, nonostante la condanna all’ergastolo.

Per l’occasione sarà esposta una sua opera: Chris Wilson è anche un artista oltre che un imprenditore dedito alle cause sociali, in ogni caso impegnato nell’infondere a chiunque viva in carcere la convinzione e soprattutto la speranza che per tutti è possibile avere una seconda chance.

