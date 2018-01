Una bambina impertinente che gioca a mangiare bene

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Donna Carmela, come lei stessa ironicamente si definisce, più nota come Carmen Consoli, sarà anche stata una bambina impertinente ma possiede una buona dose di saggezza e sensibilità; molti tra i suoi testi sono “impegnati” e ha scritto diversi brani che trattano il tema della guerra come quello “Eco di sirene”, in cui si ascolta “brinderemo lietamente sulle nostre rovine (..) sconfitti e vincenti ricostruiremo”, perché tutte le guerre, comunque vadano, sono sempre delle desolazioni, delle perdite.

Si è sentita una ragazzina impertinente quando entrò la prima volta all’Accademia di Santa Cecilia e incontrò maestri e musicisti. Ancor di più quando andò in porto il progetto di una serie di concerti con l’orchestra della prestigiosa istituzione, in cui tutti i pezzi scelti sono stati rivisitati in chiave acustica, e persino stravolti nella loro struttura. Un rock che ammorbidisce le sue forme, che se non accontenta i puristi dello ‘stile Consoli’, ha visto l’esperimento funzionare per chi ama le contaminazioni di stile quando i risultati sono sorprendenti, come nel suo caso.

“Mi sento un po’ egocentrica, lo ammetto, ma il progetto, che per me ha un filo logico, tenta di dimostrare cosa sono stata fino ad ora. Non volevo scegliere le migliori canzoni, ma quelle che hanno segnato per me tappe importanti. Volevo un suono nuovo e una atmosfera retrò. Altri sono diventati perfino dei valzer ma amavo questi contrasti: parole contemporanee su suoni antichi e atmosfere classiche. Le armonie e gli accordi hanno guadagnato un’aria diversa”, pare abbia detto, aggiungendo: “Quando mi sono trovata davanti a questo muro di suono dell’orchestra ho pensato: sono davvero una bambina impertinente in mezzo ai maestri dell’Accademia di Santa Cecilia! Come è possibile? Un nome che mi incuteva timore reverenziale, ma è stata poi un’esperienza che mi ha arricchito profondamente anche se la platea di Santa Cecilia, non rappresenta la mia audience tipica. L’Accademia è per me un luogo inarrivabile, così come il Leoncavallo, ad esempio, che mi ricorda i tempi in cui a Catania tentavo di esibirmi nei centri sociali; il Leoncavallo è diventato un vero centro culturale, ricco di stimoli”.

Una bambina impertinente e rocckettara dai gusti classici anche per la canzone italiana: a Carmen piacciono moltissimo Mina e Ornella Vanoni. “Parole di burro l’ho scritta pensando a Mina, l’avrebbe cantata in modo meraviglioso. Amo la loro eleganza, quel sapore anni Sessanta, e certamente entrambe le vocalità. E ricordo sempre la frase di Ornella Vanoni: Ci vuole sempre un filo di trucco e un filo di tacco”.

L’esperimento ardito di Carmen Consoli, che ha “osato” profanare un luogo sacro come l’Accademia di Santa Cecilia contaminandola con il suo rock, si riflette nella sua cucina, anche se il temperamento profondamente siciliano e il suo attaccamento alle tradizioni trasmuta quasi tutte le sue ricette in piatti dalle forti incrinature arabe. Per esempio, un piatto che ama parecchio e che non è altro che la trasformazione arabeggiante del “Trittico lucano” (“matrimonio” fra 3 tipi di pasta di semola differenti, Strascinati, Orecchiette e Fusilli, “cugino” dei Maritati pugliesi – Orecchiette + Fusilli corti-) con la mollica, noci, mandorle e uva passa, primo piatto che da sempre ha allietato le tavole domenicali dei potentini, è la “Pasta con uva sultanina e mandorle”, di cui la bambina impertinente capace di usare parole di burro (quando vuole) ci svela la ricetta:

I ngredienti : (per 4 persone)

350 gr di pasta corta (meglio fusilli o maccheroncini)

300 gr. pomodorini siciliani maturi

uno spicchio di aglio

4 filetti di acciuga

una grossa manciata di menta fresca

60 gr. di mandorle spellate e tritate grossolanamente

60 gr. di capperi di Lampedusa

60 gr. di uva sultanina ammorbidita in acqua tiepida

100 gr. di olive nere snocciolate

un peperoncino piccante

olio di oliva

sale e pepe

Preparazione:

Mentre la pasta cuoce, preparare un sugo leggero e cucinato velocemente così che gli aromi profumino il piatto al momento di servirlo.

Far rosolare l’aglio, il peperoncino e le acciughe nell’olio di oliva, aggiungere i pomodorini tagliati a pezzettini, salare e pepare. Mescolare delicatamente in modo che i pomodori restino scottati ma non troppo cotti. Aggiungere a questo punto i capperi, le olive tagliate a rondelle, 3/4 del quantitativo di menta tritata, le mandorle e l’uva sultanina. Versare la pasta, mescolare bene condendo con ancora un filo d’olio. Per ultimo cospargere con la menta rimasta.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.