2/Quando erano i bambini siciliani ad emigrare…

Il tracoma è una malattia infettiva dovuta ad un microrganismo detto Chlamidia trachomatis, diffuso nei paesi poveri dell’Africa e dell’Asia in particolare e che nella Italia povera del secondo dopoguerra stava trovando terreno fertile fra i contadini ed i pescatori del sud. In molti capoluoghi di provincia erano stati istituiti dei centri antitracoma, e molti medici di ogni disciplina avevano trovato lavoro con lo Stato visitando nei propri ambulatori tanta gente, a cui veniva somministrata la tetraciclina. La Sicilia degli anni cinquanta era un’area a rischio tracoma. Si dovranno attendere gli anni settanta per la definitiva chiusura dei centri di cura. Il tracoma è micidiale. Dopo una serie di disturbi, il più evidente una forte fotofobia, si può arrivare alla perforazione della cornea con conseguente cecità. La profilassi si basa essenzialmente sull’isolamento ed il trattamento del malato che non deve avere contatti con conviventi. Gino avrebbe saputo ciò solo molti anni dopo, da adulto. Ma in quell’autunno del 1960 la scoperta di avere una sconosciuta malattia agli occhi lo terrorizzava. Quei mesi, quell’anno in quel luogo, ebbero il sapore amaro di quella pomata. Un sapore che Gino e gli altri si sono portati dentro per gli anni a venire. Anche oggi, quando pensano a quei giorni, risentono quel sapore in gola Forse a causa di quella pomata negli occhi i cui effetti di appannamento della vista avrebbe dovuto subire per almeno un’ora, la prima ora di scuola, Gino si convinse ben presto di non vederci molto bene. E attese la guarigione. La scuola arrivò qualche giorno dopo. Gino e gli altri avrebbero frequentato la quinta elementare, in quello strano, grande e bianco palazzo sulle colline di Bivona. Qualche giorno prima erano passati sotto le mani di un barbiere che dal paesino saliva al grande palazzo bianco per rasare a zero tutti i maschietti che di tanto in tanto arrivavano. Il taglio dei capelli durò pochi minuti e per Gino, Pippo e Bartolo aumentò il freddo che si portavano dentro dal loro arrivo. Dopo il taglio una spruzzata sul cranio bianco di un prodotto puzzolente che fece bruciare gli occhi per qualche minuto. La classe V/B delle Elementari si trovava al secondo piano, su un ampio corridoio che dalla parte opposta all’aula, per tutta la sua lunghezza, aveva una vetrata che dava sulla montagna che da lì a qualche mese sarebbe diventata bianca e Gino, per la prima volta, avrebbe visto la neve. Quella montagna era il Monte delle Rose. L’aula era grande e luminosa e a Gino toccò di sedersi vicino alla grande finestra da cui si vedevano i primi tetti del paesino. Era una classe mista, i maschietti sul lato sinistro guardando la cattedra, le femminucce a destra, vicino all’uscita. Il pensiero di Gino andò per un attimo all’inizio dell’anno precedente, in quarta, nella vecchia scuola vicino ai ponti spagnoli del suo paese. Una stanza angusta con una piccola finestra da cui si vedeva la fabbrica di tegole dove l’unico lavoratore sembrava essere un asinello curvo che girava perennemente attorno ad una specie di pozzo. Era ciò che si vedeva. Nient’altro.

Sia nella scuola del suo paese che in questa aula del grande palazzo bianco lo stesso manifesto attaccato al muro con un bambino mutilato e piangente e tutt’attorno la riproduzione di decine di ordigni militari. E una frase intimava più o meno così: “non toccarle, non sono giocattoli !” Era entrato in classe assieme agli altri, in silenzio. Era intimidito e sentiva freddo, pur essendo ancora il caldo ottobre siciliano. Chissà se era vero freddo dovuto anche ai capelli rasati a zero qualche giorno prima o frutto di quella grande tristezza e del senso di vuoto e smarrimento che non lo lasciava un attimo a qualche giorno dal suo arrivo al palazzo bianco. Per tutte quelle lunghissime ore in classe un silenzio quasi assoluto da parte degli alunni. Qualche colpo di tosse qua e là, e nient’altro. Strano per un’aula scolastica, la vivacità naturale dei bambini era come smorzata, lontana. Una situazione innaturale.

Entrò il maestro, un uomo poco più che quarantenne. Mise qualcosa sulla cattedra e si avvicinò alla lavagna dove scrisse “Mortellaro”. “Questo è il mio nome”, disse. “Quest’anno saremo insieme”. Non fu di molte parole. Qualche secondo di silenzio e poi indicò dietro di sé, accanto al crocifisso, un quadretto in cornice dorata con dentro l’immagine di quella misteriosa croce bianca su scudo rosso. “Vi sarete chiesti – disse Mortellaro – dove vi trovate. Se questa è una scuola o un ospedale. E perché i vostri genitori vi hanno mandato qui”. Il silenzio si fece più cupo, se possibile. E nell’aria un’atmosfera interrogativa, un’ansia per sapere, finalmente. “Questo è una specie di ospedale – disse – specializzato in una malattia agli occhi. Una malattia che si chiama tracoma e che voi tutti avete in una forma lie

ve che deve essere curata. Non dovete preoccuparvi. Nulla di grave. E mentre state qui, per un anno più o meno, frequenterete questa scuola.” Non fu una notizia, ma una doccia fredda su chi già si sentiva gelare. Gino ebbe come un singhiozzo e i suoi occhi si bagnarono di lacrime. Allora sono malato? I miei occhi ? Perché i miei non mi hanno detto nulla ? Quando rivedrò casa? E quella casa vicino alle saline che non gli era mai piaciuta divenne, all’improvviso, un sogno lontano, impossibile. Il maestro sembrava si attendesse quel silenzio e quelle lacrime. Oltre a Gino altri avevano gli occhi lucidi. Non fece alcuna osservazione. Nascose il suo sguardo sul registro sopra la cattedra, accennando qualche annotazione a penna. Quella mattina Mortellaro fece altre “rivelazioni” a quei bambini dagli occhi smarriti. Rivelazioni che anziché chiarire infittivano il mistero, alimentavano gli interrogativi, facevano crescere le paure. Tornò ad indicare la strana croce con le quattro punte a coda di pesce, sopra la sua testa. “Questo è lo stemma dei Cavalieri” spiegò. “È una croce perché quando nacque la loro organizzazione, nel 1500, essa aveva come scopo quello di difendere i cristiani in tutto il mondo. Erano dei soldati che gestivano anche degli ospedali dove curare i cristiani, specie i più poveri. E questo ospedale è gestito da loro. Tutti noi dobbiamo, quindi, rispetto ai Cavalieri e al loro Gran Maestro, il capo.” La giornata continuò con la prima lezione del primo giorno di scuola. Gino e gli altri erano come frastornati, oltre che impauriti. Per fortuna la tensione diminuì nel corso della giornata e i giorni a seguire sembravano sempre più normali. Il momento per il magone era la sera quando ogni bambino restava solo con se stesso, addormentandosi con la speranza di svegliarsi nel letto di casa. Gino capì che molti di quei bambini erano in quel palazzo bianco anche da due o tre anni. Come il caso di Rosalba, la compagna di classe con la quale fece amicizia e che gli raccontò di aver scoperto di avere la malattia agli occhi qualche giorno dopo la partenza del padre per la Germania. La madre le aveva detto: “quando papà tornerà, forse il prossimo Natale, tu sarai guarita e tornerai qui a Milazzo”. L’uomo non tornò dalla Germania, rimase a trecento metri sottoterra, in una miniera vicino a Duisburg. E Rosalba rimase a Bivona a curarsi la malattia agli occhi. Della morte del padre seppe qualche tempo dopo dalla signorina Maria, una delle infermiere. Per tutto quell’anno al palazzo bianco Gino e Rosalba furono quasi inseparabili. Ogni volta che si incontravano le loro paure si affievolivano. Li aiutava il parlare del giorno in cui sarebbero tornati alle rispettive famiglie. Un’altra conoscenza fu ben presto quella di Totò Cardinale, undici anni, due anni di più di Gino. Veniva da Palermo e si trovava al palazzo bianco da poco prima dell’estate. Da quando cioè il padre un giorno lo portò da un medico che disse “Totò ha una leggera forma di tracoma. Deve andare a curarsi a Bivona, dai Cavalieri”. “Io devo andare a trovare uno zio che vive in America ed è molto malato”, disse il padre mentre lo accompagnava in auto a Bivona. E quando lo consegnò al maestro Mortellaro, incontrato di sera nel casolare fuori dal paese dove viveva il maestro, questi disse: “Totò a scuola sarai registrato con il nome di un mio nipote che abitava a Bivona, ti chiamerai Totò Cardinale perché l’ospedale è al completo e tu prendi il posto di un mio nipote che purtroppo è morto. Mi raccomando, Totò Cardinale sei, e non più Totò Caruso. Non dire il tuo vero cognome perché ti cacciano via.” “E io ti voglio trovare qui quando torno dall’America”, aggiunse Caruso. In classe Gino non aveva notato Totò, in fondo all’ultimo banco e taciturno. Qualche parola la scambiarono per la prima volta, con Rosalba, durante la pausa del pomeriggio che quando c’era bel tempo veniva trascorsa da tutti gli ospiti del palazzo bianco nel sottobosco vicino all’ospedale. Quegli alberi divennero quasi una casa per i bambini. Gino preferiva stare sotto quei pini anziché dentro il palazzo, così freddo, dall’odore di alcol e di malattia che vi era diffuso, dall’atmosfera di rigore che vi regnava. Mentre fuori, all’aria aperta, nel verde, la vita in quel posto sembrava più accettabile, con la libertà di muoversi e di allontanarsi anche dalla vista degli inservienti che dentro, fra quelle mura, a quei bambini, apparivano più carcerieri che custodi. Fu in uno di quei pomeriggi nel bosco che Gino scoprì la leggenda della caldaia. Pippo e Bartolo, i bambini che erano venuti con lui dal paese delle saline, ne avevano sentito già parlare. E quel giorno raccontarono a Gino e Rosalba ciò che avevano sentito. C’era anche Totò, ma lui sembrava poco interessato, come se gli altri parlassero di cose da bambini, ormai non più interessanti per chi ha qualche anno di più. Bartolo, a cui la rasatura dei capelli aveva messo in mostra una grossa macchia rossa sulla nuca, era sempre il più agitato. Aveva già fatto parlare di sé le signorine con il direttore, un uomo mai visto da nessuno e che, si diceva, veniva al palazzo bianco una volta ogni tanto. Ed era stato il direttore ad aver minacciato proprio Bartolo di rinchiuderlo nella caldaia se avesse continuato a provocare liti con i compagni. “Ed ha detto la stessa cosa anche ad uno della quarta che si piscia addosso la notte”, aveva informato Bartolo. Pippo, considerato da tutti il più coraggioso, propose di andare a vedere dove si trovasse questa famosa caldaia. Nessuno ebbe il coraggio di tirarsi indietro. I sotterranei del palazzo non erano molto lontani. Dal bosco si passava, attraverso uno dei due cancelli della recinzione del palazzo bianco, al grande cortile che guardava verso Bivona, i cui tetti si intravedevano in lontananza. Dapprima si salivano le scale verso il primo piano dove si trovava la scuola e da lì si scendeva verso il piano terra con i magazzini e il sotterraneo dove si trovava la caldaia.

Lungo il tragitto non incontrarono anima viva. Il personale, durante il pomeriggio, riposava in attesa del lavoro serale per la cena e la vigilanza dei ragazzi prima di andare a letto. Il locale caldaia si trovava dietro una porta metallica di colore verde ed un po’ affumicata. La porta era aperta ma non ebbero il coraggio di entrare. Al di là il buio più assoluto. Il coraggioso Pippo accennò timidamente a mettere un piede oltre la soglia. Schiacciò qualcosa che scricchiolò sotto il suo peso. E subito dopo si udì un ringhio di animale che fece fuggire il gruppetto a gambe levate. I ragazzi non seppero mai che avevano disturbato il sonno di Ercole, il cane quasi cieco del maestro Mortellaro che aveva fatto del locale caldaia il suo rifugio. Ma l’avventura bastò per rafforzare in tutti i bambini del palazzo bianco la leggenda della caldaia ma

ledetta, dove il direttore poteva mandare qualcuno da punire. Nei pomeriggi che seguirono Gino ebbe molte occasioni di incontrare Totò. Gli divenne simpatico. Parlava poco, spesso aveva gli occhi bassi. Il più delle volte se ne stava in disparte, sotto gli alberi del boschetto ad armeggiare con delle cose strane, come dei giocattoli fatti a mano. Un giorno Gino gli si avvicinò per chiedergli proprio cosa stesse facendo. Totò tentò maldestramente di nascondere un coltellino che aveva in mano e con il quale stava incidendo un pezzo di legno. “Se me lo vedono me lo tolgono”, si giustificò. “Ma io non parlo!” disse Gino con enfasi. “Anch’io non ho nulla di mio e mi annoio. Anzi se tu mi fai giocare con le tue cose io ti faccio vedere le carte da gioco che ho fatto con pezzetti di cartone”. Fu lo scambio che fece nascere un’amicizia forte,

in quel noioso e cupo palazzo bianco sulle colline di Bivona.

