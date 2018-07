1960, anno del Grande Esodo dei siciliani nel Nord, la storia dei bambini salvati dal tracoma e…

🔊 Ascolta l'articolo

La storia dei bambini siciliani nell’Anno del Grande Esodo – 1960 – è vera. È in gran parte vera. Quell’istituto in cui furono ricoverati i bambini malati di tracoma -ma anche quelli non malati – è esistito negli anni cinquanta fino a metà degli anni sessanta. Oggi è un palazzo malandato che nel tempo è stato occupato da vari uffici ed enti, dopo aver concluso il suo compito prima di ospedale e poi di ente assistenziale. Il tracoma era una malattia che aveva fatto segnalare qualche caso nella Sicilia del secondo dopoguerra. Poi era scomparsa, specie dopo la diffusione degli antibiotici. Ma mentre scompariva la malattia la Sicilia ebbe una nuova grande fase di emigrazione. Nell’anno di cui si racconta, l’anno scolastico 1960-1961, dall’isola andarono via circa cinquecentomila persone, più del dieci per cento della popolazione di allora. Vero anche che ci furono medici che prescrivevano il ricovero per tracoma, anche quando questo non c’era. Ma nessuno li può chiamare a responsabilità di qualche tipo, se non a quella di aver salvato, in molti casi, la vita di quei bambini. A me questa storia l’hanno raccontata bambini di allora, oggi sessantenni o giù di lì. Bambini che non potevano capire che stavano lì per pietà. Non potevano capire che non erano stati abbandonati dai genitori, ma salvati dalla disperazione e con disperazione.

Quei bambini non potevano sapere che quegli uomini in nero con la croce bianca sul petto non erano dei malvagi ma membri del Sovrano Ordine Militare di Malta che gestiva quell’istituto a fini benefici. Uomini in nero che facevano paura a quei bambini, come paura ed ansia provocava in loro la medicazione agli occhi, ogni giorno, la paura del buio e della cecità. Ho voluto raccontare una storia da dedicare a quei siciliani di ieri che sono siciliani di oggi che non dimenticheranno il tempo trascorso fra i monti Sicani per tutta la loro vita. Non potranno dimenticare che hanno dovuto

piangere ogni notte per avere il cibo e hanno dovuto avere terrore per imparare a leggere e scrivere. Gino tornò a casa, finita la quinta elementare. Non so se la famiglia aveva risolto il suo drammatico problema economico. Paolino, il bambino più debole, l’ho incontrato un pomeriggio di qualche anno fa seduto su un sedile dei giardini pubblici, nel suo paese. Il suo sguardo era assente, inseguiva forse un pensiero lontano. Aveva ancora tutti i capelli. Gli guardai il dito difettoso che lui nascose. La sua balbuzie era peggiorata e quasi non parlava più. Totò è esistito. Ed è stato un grande amico di Gino. Ma non era figlio di un mafioso. Questa parte (così come per altri personaggi) è frutto di fantasia, utile sempre per contenere il fantastico che c’è nella realtà.

I bambini della Croce Bianca (Lombardi editori)

di Carmelo Miduri

La Fiat Millecento grigioverde come un mezzo militare si fermò in un piazzale con l’asfalto consumato e con tante buche. L’autista scese stiracchiando le braccia per sgranchirsi dagli ottanta chilometri di strada dalla stazione di Agrigento a quel posto, dopo mille tornanti in salita. Dopo di lui scese la signora Ternullo che disse: “ragazzi, siamo arrivati”. I ragazzi erano Gino, Pippo e Bartolo, nove anni il primo, dieci gli altri due. Era settembre e la loro carnagione era bruna, bruciata dal sole preso tutta l’estate giocando per le strade impolverate del paese, sulla costa ionica della Sicilia. Era stata la loro ultima estate da bambini. L’anno scolastico che stava per cominciare sulle colline dell’agrigentino avrebbe lasciato un segno indelebile nelle loro vite. Qui raccontiamo in particolare di Gino, ma gli effetti di quell’anno, settembre 1960 – luglio 1961, sarebbero stati simili per i tre ragazzini. Nonostante la giornata fosse calda, Gino avvertì come un brivido, ed una sensazione di vuoto allo stomaco. Forse il viaggio fra tutti quei tornanti, pensò. Ma quel malessere non lo lasciò per molto tempo. La Millecento andò lungo la discesa che portava verso il paese, mentre la signora Ternullo, presa la sua valigia, indicò in silenzio ai ragazzi di indirizzarsi verso una delle due rampe di scale che davano accesso ad un palazzone bianco lungo almeno un centinaio di metri ed alto tre piani. Sul portone due bandiere, quella italiana ed una bandiera che Gino non aveva mai visto, tutta bianca con al centro uno scudo rosso dentro cui era disegnata una croce bianca con le quattro estremità a forma di coda di pesce. I tre ragazzini avevano un bagaglio a testa, una vecchia valigia che Pippo reggeva appena sbilanciandosi sul lato sinistro, un piccolo sacco di juta portato a tracolla da Bartolo, e un sacco a strisce bianche e blu stretto da una corda bianca era il bagaglio di Gino. Una borsa che aveva visto alla madre quando usciva per fare la spesa. Arrivati alla sommità della rampa di scale esterna all’edificio il gruppetto si soffermò un attimo a guardare la valle sotto di loro. Sul fianco destro della collina scendevano i tetti rossi di Bivona. A sinistra, oltre il grande cortile, un fitto bosco di pini ed abeti. Quel sottobosco, sarebbe stato un luogo che Gino non avrebbe mai più dimenticato, per tutta la vita. Una grande vetrata separava l’ingresso da un lungo corridoio di quello che era il primo piano dell’immenso edificio. La signora Ternullo sembrava essere di casa ed accompagnò i ragazzi al terzo piano. “Al primo – disse – c’è la scuola elementare, e una di queste sarà la vostra aula. Al secondo piano c’è il refettorio e la sala riunioni dove c’è anche la televisione. Al terzo piano c’è il dormitorio. Sempre al primo piano vi sono gli ambulatori medici, al piano terra e nei sotterranei…” Il gruppo era arrivato al terzo piano e la signora Ternullo aprì la porta di un immenso dormitorio, mentre Gino si chiedeva perché ci fosse un ambulatorio medico in una scuola. O meglio, non aveva capito che cosa fosse la parola ambulatorio, ma accostato a medico non prometteva nulla di buono. Ai tre ragazzi vennero indicati i rispettivi lettini, in un salone immenso diviso in camerate da otto letti, separate fra di loro da un muretto di un metro e mezzo circa, sormontato da una vetrata di circa mezzo metro. Le camerate erano cioè divise fra di loro ma tutte nello stesso grande ambiente, senza porte o muri divisori. Anche la piccola camerata con il letto della signora Ternullo era così. Durante la notte la sorvegliante di turno poteva sentire, controllare e ascoltare ogni minimo rumore o chiacchiericcio dei ragazzi. Gino e gli altri avrebbero notato ben presto la rigidità nella disciplina in quello strano posto che era molto simile ad un ospedale, le cui pareti in cemento e vetro manifestavano tutto il gelo dell’ambiente, probabilmente meno gelato del cuore di quei ragazzi smarriti. Ma perché mia madre, mio padre, mi hanno mandato in questo posto? Fu l’ossessionante domanda che si poneva Gino fin durante il lungo viaggio, ed ora con drammatica ansia, con un nodo in gola e le lacrime appena trattenute, mentre sistemava le poche cose nel comodino accanto al letto d’alluminio con copriletto azzurro chiaro, sul quale c’era stampata quella misteriosa croce bianca sullo scudo rosso. Fu una notte quasi insonne. Nella sua mente scorrevano pensieri, luoghi e paure. Vedeva il suo albero

di ulivo nei pressi della salina al paese. Sotto vi aveva sepolto alcuni oggetti che riteneva sacri. In una scatola di latta, con lo spirito di avventura della fanciullezza, aveva nascosto un lapis, un quaderno con la copertina nera su cui ogni tanto faceva qualche disegno. Quei disegni semplici, essenziali, che solo la fantasia pulita di un bambino può generare. Mentre pensava ciò gli sembrò di vedere, tramite il ricordo, che su una pagina di quel quaderno aveva disegnato una croce… come quella vista sulla bandiera del palazzo bianco. E nella scatola di latta anche una fionda, la prima che era riuscito a costruire con le sue mani. Gli occhi gli si aprivano spesso, per vedere una lampada al neon che durante la notte dava una luce debole, quanto bastava per permettere alla “signorina” di turno di vigilare quei bambini, quei volti che anche nel sonno raccontavano tanta tristezza.

La mattina dopo, in quel settembre che cominciava ad essere davvero freddo, di un freddo che Gino non aveva conosciuto nel suo paese vicino al mare ed in quella casa vicina alle saline, i tre ragazzi, “quelli nuovi”, come si erano sentiti indicare, furono accompagnati dalla signora Ternullo in una sorta di grande magazzino al piano terra. Attraversarono un lungo corridoio dove c’era depositato di tutto, cassette con frutta, sacchi con il pane, salumi, tante patate. Il magazzino aveva al centro un lungo bancone e alle pareti alte scaffalature dove erano ordinate le divise che portavano i piccoli ospiti di quello strano luogo. Gino e gli altri furono invitati a spogliarsi e ad indossare quella divisa. Un paio di pantaloncini in velluto blu che arrivavano al ginocchio, una camicia a maniche lunghe di cotone color azzurro, un paio di sandali ad “occhi di bue” sopra calze di lana blu.

Si sentivano goffi e scomodi in quei panni, peraltro anche abbastanza ampi di misura. Risalirono al secondo piano dove c’era la mensa. Un tavolo era rimasto libero in un angolo vicino agli ampi finestroni che davano sul grande cortile che li aveva visti arrivare il giorno prima. Da lì si vedevano anche i primi tetti di Bivona. La colazione consisteva in una tazza di latte con caffè, un pacco di biscotti Colussi e un rettangolino di marmellata Massalombarda. Prima di iniziare a mangiare, due signorine (erano chiamate tutte così le donne che lavoravano in quel posto) da due opposti angoli della grande sala avviarono, con il segno della croce, un lamentoso “Padre nostro”. Gino, Pippo e Bartolo non scambiarono alcuna parola fra di loro. Gli occhi bassi sulla tazza di latte e qualche sbirciata attorno. Si sentivano gli sguardi curiosi di tutti addosso. La grande sala era divisa in due parti. Da un lato le bambine e dall’altro i ragazzi, tutti in età fra i sei e i dieci anni. Sempre presente un forte odore di alcol e di medicine nella mensa, sormontato dall’odore della colazione. Le brocche con il latte stavano su un tavolo al centro della sala. E sulla parete la croce bianca sullo scudo rosso. La colazione durò poco. E i tre ragazzi non vedevano l’ora di alzarsi e di togliersi da sotto gli sguardi dei nuovi compagni. Poco dopo si ritrovarono tutti in fila nel corridoio, fra le urla delle signorine che intimavano a quei bambini un ordine da caserma. Dal secondo piano della sala mensa centinaia di piccole gambe scesero al piano di sotto dove, in un altro lungo corridoio, si trovavano le aule della scuola elementare di quel grande palazzo bianco. Al centro dell’edificio, subito dopo le ampie rampe di scale, un androne con due porte bianche. In una c’era scritto “infermeria” e la fila già formata fu fatta sistemare davanti a quella porta. Fra poco Gino avrebbe visto quale sarebbe stato il suo appuntamento quotidiano, a quell’ora del mattino, e per tutto un anno scolastico, quello della quinta elementare 1960-1961. La fila scorreva rapida. Prima di Gino fu il turno di Bartolo e Pippo che uscirono strizzando gli occhi e con un batuffolo di cotone in mano. Gino entrò in una stanza in cui c’era una lettiga, un lavabo, ed un carrello con tante boccettine, due giovani donne in camice bianco. “Come ti chiami?”, chiese una di loro. “Maranci, Maranci Luigi”, disse Gino seguendo con apprensione i movimenti della donna che cercava qualcosa su un registro. “Maranci è Ti-Uno”, la informò la collega. La donna scelse uno dei tubetti di pomata distesi sul carrello, e lo avvicinò al viso di Gino. “Tieni bene aperti gli occhi”, ordinò. Ed in un attimo Gino si ritrovò la punta di quel tubetto negli occhi, che rimasero unti di una pomata il cui sapore amaro un attimo dopo arrivò in gola. “Non ti preoccupare, ti farà bene”, disse la donna. “Ne metteremo un po’ al giorno, ogni mattina”. Quella notizia preoccupò Gino. Ogni giorno … questo sapore… i miei occhi. Cosa hanno i miei occhi? Una domanda che sarebbe rimasta senza risposta poiché nessuno si preoccupava di dire a quei bambini il perché di quella pomata negli occhi, in una scuola che sembrava un ospedale. Tutti quei bambini avevano malattie agli occhi ? Domande che quella notte non avrebbero fatto dormire Gino. Ti Uno, Ti Due, Ti Tre … che significato avevano quelle parole? Lasciamo per un po’ il racconto per spiegare quelle sigle non comprensibili a Gino e ai compagni con cui visse, in quello strano posto sulle colline di Bivona. Ti Uno, Ti Due, etc, erano i gradi di gravità di una malattia degli occhi. Gino avrebbe avuto il grado più leggero di gravità, il Ti Uno. La T sta per tracoma.

(continua)

