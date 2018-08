Premio Città di Marineo: 44 anni e non dimostrarli

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Quarantaquattro anni e non li dimostra. Non lontano dal mezzo secolo di vita, il Premio Città di Marineo continua a manifestare vitalità ed entusiasmo e si conferma uno degli appuntamenti di maggiore prestigio tra gli eventi letterari di rilievo nazionale di scena in Sicilia. Domenica 2 settembre, alle 18, gran parte degli appassionati di letteratura, e soprattutto di poesia dell’isola si ritroveranno al Castello Beccadelli Bologna per assistere alle cerimonie di consegna dei riconoscimenti decretati dalla giuria presieduta da Salvatore Di Marco e composta da Flora Di Legami, Giovanni Perrone, Ida Rampolla del Tindaro, Tommaso Romano, Michela Sacco Messineo e Ciro Spataro.

Il Premio Città di Marineo non tradisce le attese. E’ ancora una figura di particolare importanza nella cultura del nostro Paese (e non solo) ad essere insignito del premio internazionale speciale: il prof. Francesco Sabatini, presidente emerito dell’Accademia della Crusca, custode della lingua italiana e divulgatore televisivo di esemplare chiarezza ed eleganza in tempi segnati da media tendenzialmente aggressivi e sciatti. Scelta, quella di Sabatini, in linea con una tradizione ricca di eccellenze internazionali e nazionali (basti citare i nomi degli scrittori russi Andrej Siniavskij ed Evgenj Evthushenko, del poeta spagnolo Raphael Alberti, del fisico Antonino Zichichi, del premio Nobel Luc Montagnier, destinatari in passato del medesimo riconoscimento), e anche pregna di significati: la volontà di difendere l’italiano, esaltarne il variegato e sempre vivo patrimonio anche fuori i confini della Penisola. “La scelta operata dalla commissione giudicatrice – hanno infatti dichiarato il sindaco Franco Ribaudo e l’assessore alla Cultura Martina Lo Proto – è di grande significato perché la vastità e la profondità della cultura del prof. Francesco Sabatini sono note in tutto il mondo”.

Per la sezione poesie edite in lingua italiana, il primo premio è stato assegnato a Nicola Romano con la silloge “D’un continuo trambusto” edita da Passigli. Poeta palermitano di lungo corso, Nicola Romano sa coniugare come pochi nitore formale e misurato ancorché accorato lirismo. Nella rosa dei finalisti Giovanni Bottaro, Stefania Rabuffetti, Alessio Vailati.

Nella sezione opere inedite in dialetto siciliano, il premio è stato attribuito a Rosario Cannella, autore della lirica “Na ciaramita”; sono risultati finalisti Antonino Manzella, Margherita Neri, Salvatore Schilifò e Daìta Martinez, quest’ultima giovane poetessa incline allo sperimentalismo, a dimostrazione dell’apertura del Premio Città di Marineo anche alle forme più ardite e innovative della poesia.

Nonò Salamone, uno degli ultimi cantastorie siciliani, si è aggiudicato la targa “Francesco Grisi”: la testimonianza della cultura siciliana più radicata (purtroppo in via d’estinzione), di cui il menestrello nisseno si fa messaggero in Italia, meritava un segnale di sostegno.

La cerimonia di premiazione, organizzata dal comune di Marineo con la collaborazione del direttore della Galleria artistica 71 Marcello Scorsone, sarà presentata da Katiuska Falbo, la voce recitante sarà quella di Chiara Lo Faso. In un felice sposalizio tra arte e letteratura, i premi saranno donati dagli artisti Antonella Affronti, Elio Corrao, Giuseppe Uzzaco, Antonino Liberto.

La manifestazione del 2 settembre sarà preceduta, la sera dell’ 1 settembre a partire dalle 21, dal recital in piazza Castello delle poesie premiate nelle precedenti edizioni, curato dal gruppo teatrale Il Battello Ebbro e da Delia Pecoraro. Un gustoso antipasto, ravvivato dalla numerosa partecipazione della comunità marinese (come si presume da una consolidata tradizione), della 44^ edizione di un Premio, quest’anno inserito nel programma di “Palermo Capitale della Cultura”, che conserva nel tempo qualità e spessore.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.