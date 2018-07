“La parola a Mazzini” eroe del Risorgimento che non passa mai di moda. Il romanzo di Ingrassia

🔊 Ascolta l'articolo

Giuseppe Mazzini è tutt’oggi celebrato come uno dei padri del nostro Risorgimento; si esalta la sua tempra morale, si ricordano il suo sofferto esilio e il contributo alla nascita del nostro Paese. E tuttavia il suo pensiero politico è stato da tempo dimenticato. Nel secolo scorso, si sono affermate e contrapposte due ideologie: quella marxista e quella liberale; le ideologie cioè che contrastavano con il pensiero mazziniano.

A disseppellire dal dimenticatoio le idee mazziniane e a rilevarne l’attualità, ci ha pensato Michelangelo Ingrassia, docente a contratto di Storia Contemporanea all’Università di Palermo e saggista prolifico, con l’agile ma denso volume “La parola a Mazzini” (sottotitolo:”Democrazia dei doveri e critica del liberalismo”) edito da People & Humanities.

Nel saggio, Ingrassia illustra il pensiero mazziniano, la sua idea della democrazia fondata sui doveri, sul cooperativismo e sulla solidarietà, anche sovranazionale, e mette in rilievo come esso si opponga, oltre che al socialismo di ispirazione marxista, al liberalismo. Sia il marxismo che il liberalismo, secondo il pensiero mazziniano, sono espressione, seppure in modo differente, del materialismo: il primo spinge al prevalere di una classe sociale sulle altre, il secondo al perseguimento degli interessi individuali, entrambi non tendono al bene comune che astrae dall’utilitarismo. Il che è rappresentato esaurientemente nel libro di Ingrassia con riferimenti puntuali e rigorosi riscontri in varie fonti: gli scritti di Mazzini innanzitutto, ma anche studi storici e politologici, e persino atti parlamentari, come i lavori della Consulta nazionale del ’45, laddove si sollevò la polemica tra un mazziniano, Ferruccio Parri del Partito d’Azione, che sottolineava come il concetto di democrazia mal si conciliasse col liberalismo, e il liberale Benedetto Croce, che invece affermava come democrazia e liberalismo debbano necessariamente coniugarsi.

Perché tanta avversione da parte di Mazzini verso il liberalismo, avversione per certi aspetti anche più marcata rispetto a quella nei confronti del socialismo marxista? Ingrassia, in “La parola a Mazzini”, lo spiega con chiarezza: la democrazia pone l’accento sui doveri ed è animata da spirito altruistico, il liberalismo invece dà risalto ai diritti e, se si assumono come prioritari i diritti trascurando i doveri, si apre la via dell’individualismo e si finisce col mortificare i valori della collettività.

Il saggio di Michelangelo Ingrassia ha più di un pregio. Tra di essi, quello di risvegliare il dibattito sul rapporto tra democrazia e liberalismo: è chiaro che la posizione mazziniana, nella sua rigidità, può da tanti non essere condivisa. Ma, soprattutto, deve darsi merito a Ingrassia di stimolare, con “La parola a Mazzini”, riflessioni legate ai nostri giorni. Nel momento in cui il socialismo reale di ispirazione marxista è fallito e, anche per effetto della globalizzazione, ci si proietta sempre più verso un liberismo che moltiplica lo stato di bisogno, il pensiero mazziniano e la sua democrazia dei doveri possono contribuire ad elaborare modelli socio-politici attenti ai temi della solidarietà?

