“Inventario per il macellaio”, versi di Nicola Grato, giovane poeta di Mezzojuso

Franco Arminio, uno dei pochi poeti noti in Italia, ha da tempo dato vita a una corrente di pensiero che ama definire “paesologia”. Non è tanto una branca della letteratura, ma una filosofia di vita: l’Italia è fatta di paesi e di borghi, molti stanno per spopolarsi di fatto scomparendo, occorre rivitalizzarli, riappropriarcene, perché in loro risiede la nostra anima. Che la “paesologia” non sia una delle tante mere provocazioni di intellettuali avulsi dalla realtà, lo dimostra che un politico avveduto, Fabrizio Barca, coinvolse Arminio in diverse collaborazioni col ministero che allora dirigeva, quello della Coesione territoriale.

Non so se Nicola Grato, giovane poeta di Mezzojuso, alla sua seconda silloge di poesie “Inventario per il macellaio” edita da Interno Poesia, apprezzi Arminio e la sua “paesologia”, ma la sua poesia rivendica, come la disciplina ideata dall’autore di Bisaccia, il recupero di ciò che si rischia di perdere: lo spirito e la luce dei propri paesi. Come risalta da questi versi che Armino, se potesse, farebbe propri: “Avere cura dell’inferno – / la misura del mondo è lo sguardo d’affetto, / l’incantamento – / per un muro, un vecchio, una stalla, / un rivo secco – per il paese in cui vivo”.

La poesia di Nicola Grato trasuda di “pietà per le cose perdute” ed è un canto talora dolente per un’umanità da ravvivare ricercata in volti, squarci di vita e di paesaggi, usi, mestieri, piccoli attrezzi. E’ una poesia, quella di Grato, che, come la “paesologia” di Arminio, sembra orientarsi in una precisa direzione: “andare verso il minimo e il minore”. Ma ciò, sia chiaro, non è frutto di fredda adesione a un movimento (se così può definirsi) culturale-letterario, né di pedissequa imitazione: Nicola Grato, ancorché ai suoi primi approcci con il difficile mestiere di poeta, ha già una cifra stilistica personale. Il suo indugiare nel passato, peraltro, non lo ascrive a un crepuscolarismo anacronistico e di maniera; se un afflato malinconico avvolge molti dei suoi versi, ciò non conduce a una lamentazione asfittica, e anzi in alcune poesie emerge una luminosa voglia di vita: “lode alla pienezza – / allo splendore del giorno, / al saluto dato e ricevuto, / al volto muto e a quello ciarliero / alla gioia e all’attenzione, / lampade buone del cammino: / alla grazia di un sorriso, / di una rondine sola – / di una rosa che dorme / in un giardino.

Tra le poesie della raccolta, piace segnalare quella dedicata a Poggioreale, un paese fascinoso rimasto quasi illeso dopo il terremoto del Belìce, lasciato morire da un’amministrazione miope che invece di ristrutturarlo volle ricostruirlo in una zona franosa e lontana dal vecchio centro.

Una delle poesie di “Inventario per il macellaio” è dedicata a Santo Lombino, tenace intellettuale della Busambra impegnato a far rivivere la cultura contadina e popolare siciliana: sua l’iniziativa del Museo delle “Spartenze” di Villafrati, alla cui realizzazione ha contribuito anche Nicola Grato; cultura contadina e popolare che ha nel paese la sua anima, perché “l’uomo paese ha il passo / delle domeniche, sta / in piazza e beve il cielo, / e pare alzarsi in volo quando / suona la campana della messa.”

Due parole vanno spese, infine, sul progetto editoriale –quello di Interno Poesia – legato a “Inventario per il macellaio”. Un progetto ideato e curato da Andrea Cati, con la collaborazione di poeti affermati – Maria Grazia Calandrone e Giovanna Rosadini, solo per citare due nomi –, che aggira il deprecabile fenomeno dell’editoria a pagamento con la formula del crowdfunding, la raccolta tra i lettori dei fondi necessari per la pubblicazione.

