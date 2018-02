Le ragioni del partito degli astenuti, in Sicilia vale il 53 per cento

🔊 Ascolta l'articolo

Alle ultime elezioni regionali siciliane ha votato il 47,76 per cento degli aventi diritto. Detto in altri termini, più della metà degli elettori si sono astenuti. Una percentuale che supera quella già alta registrata nella precedente competizione per l’elezione del presidente della Regione.

Tutto fa pensare che il partito degli astenuti, di gran lunga il primo partito, sia destinato a toccare livelli ancora più consistenti il prossimo 4 marzo. E non solo in Sicilia.

Gli appelli al voto non mancano, né le filippiche contro gli astenuti.

Ma il partito degli astenuti ha più di una ragione da far valere. Mettiamoci dalla sua parte, pur non dimenticando che votare è un diritto-dovere di ciascun cittadino e che se non si vota, scegliendo il meglio o il meno peggio di ciò che offre il panorama elettorale, si perde sempre qualcosa.

Proviamo a elencare le tante ragioni degli astenuti.

Uno. La legge elettorale per il rinnovo del Parlamento è astrusa più che mai: occorrerebbe uno studio attento per comprenderla e per capire bene gli effetti del proprio voto. Malgrado ciò, i media si son ben guardati dallo spiegarla, come sarebbe stato necessario.

Due. L’attuale sistema elettorale non consente di scegliere il candidato, ma solo il partito, ed esclude la possibilità di esercitare il voto disgiunto.

Tre. Da quel che pare emergere dai sondaggi, a urne chiuse è improbabile che uno degli schieramenti per i quali spendiamo il nostro voto possa ottenere la maggioranza. Quel che avverrà dopo sarà frutto di scelte politiche indipendenti dalla volontà degli elettori. Né si esclude che alle elezioni del 4 marzo ne facciano seguito altre a breve distanza.

Quattro. Astenersi non è un fatto criminale. L’astensione è alta anche nelle competizioni elettorali di paesi con democrazie più mature di quella italiana.

Cinque. La campagna elettorale che sta per concludersi è la peggiore tra quelle di sempre: una gara a chi la spara più grossa promettendo mari e monti con assoluta mancanza di duelli diretti tra i candidati.

Sei. Quanti, in Italia, sono in grado di esercitare una scelta consapevole? Quanti, cioè, hanno una sufficiente cultura politica e civica per potere esercitare liberamente il proprio voto? Certe inchieste, anche televisive, fanno emergere come larghi strati della popolazione – e tra di essi giovani universitari e anche laureati – nulla o poco sa della Costituzione, ignora partiti e leader politici, o comunque di essi ha una cognizione del tutto sommaria.

Se così stanno le cose, se cioè una buona fetta di italiani non possiede le minime conoscenze per votare, accanirsi contro l’astensionismo, demonizzarlo è un mero esercizio di demagogia e retorica. Chi lo fa, anche a livello istituzionale, se davvero ha a cuore le sorti della democrazia – che è tanto più solida quanto maggiore è la partecipazione e quindi minore l’astensione – dovrebbe pensare a potenziare il livello d’istruzione nel paese puntando, come mai si è fatto, sulla scuola, invece da sempre bistrattata, come bistrattati sono i suoi docenti. E dovrebbe occuparsi seriamente di come funziona il servizio pubblico televisivo. Infatti, si è educati all’esercizio dei diritti e all’assolvimento dei doveri civici, oltre che dalla scuola, dai media. Davvero arduo, se non impossibile, è arginare la deriva di un sistema televisivo che, col prevalere delle reti private e di non indifferenti interessi commerciali, omologa gli italiani verso l’ignoranza e la volgarità, ma l’impegno del servizio pubblico all’educazione civica più elementare è oggi pari a zero.

Detto tutto questo, che, in buona sostanza, denuncia la scarsa salute della nostra democrazia, non resta che ribadire che votare in ogni caso è meglio di non votare. Per quel pochissimo che può valere.

Antonino Cangemi

