Convento povero, monaci ricchi. Gli stipendi alti nella Sicilia in braghe di tela

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Secondo dati statistici, la Sicilia è la regione più povera d’Italia. Malgrado ciò, i deputati dell’Ars e i funzionari a loro servizio godono di stipendi altissimi. Cifre da capogiro senza riscontro nelle più alte istituzioni di tutta Europa.

Come è noto, Don Cosimo Scordato, un sacerdote di alto spessore intellettuale ed etico che esercita il suo magistero presso i quartieri poveri di Palermo, ha denunciato gli assurdi privilegi dei funzionari dell’Ars. A qualcosa è servito, perché ciò ha costretto Micciché – che si era pronunciato in loro difesa – a un confronto con i sindacati per stabilire dei tetti a quelle retribuzioni. La soluzione che si prospetta comporta adesso dei tagli che però non inciderebbero su alcune voci stipendiali assai sostanziose, quali quelle degli straordinari e dei compensi accessori. Una presa per i fondelli, in altre parole, per i tanti siciliani che a stento arrivano a fine mese.

Don Scordato non demorde, e continua a denunciare il comportamento indecoroso all’Ars; Micciché, a sua volta, è tetragono nel difendere i privilegi. Sicché si assiste a un braccio di ferro tra Don Scordato e Micciché. Un braccio di ferro, a mio avviso, assai importante.

E’ importante perché la Sicilia sinora, oltre a essere vittima di pessimi governi e di opposizioni deboli se non complici, non ha avuto un’opinione pubblica che denunciasse con la giusta determinazione le sue storture. Non ha avuto opinion leader, cioè intellettuali di indiscusso prestigio che si facessero portavoce degli interessi della collettività, che si caricassero sulle proprie spalle i loro problemi. Adesso un opinion leader c’è, ed è padre Scordato. Perciò sosteniamolo, anche sui social network. E, soprattutto, alla sua voce si uniscano quelle di altre figure di prestigio, di altri opinion leader, dell’Università, della cultura, dello spettacolo. Naturalmente, insieme al coro di protesta della stampa.

Ecco che cos’è e che cosa dovrebbe essere l’opinione pubblica. Che può coprire di vergogna gli indegni privilegi in una terra bella e martoriata come la Sicilia. E, passo dopo passo, può gettare qualche seme per farla risorgere, o almeno non farla affondare.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.