Intorre e il “Cieco per Amore”: “Nel mio gioiello la sicilianità”

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Come nasce l’artigiano orafo Roberto Intorre

“La mia passione per l’Arte Orafa nasce non solo dall’amore per il metal- lo, ma anche dalla passione per la progettazione.

Durante la stesura della mia tesi in Architettura ho iniziato a ripensare anche al mio lavoro. Per questo motivo ho deciso di concentrarmi sul tema del Gioiello elaborando una tesi sul “Gioiello e/è Architettura” la complessità della progettazione, tra la micro e macro scala. L’esperienza in Portogallo, durata circa 5 anni, al “Centro de Joalharia do Porto” e con altre realtà dell’oreficeria, hanno consolidato la mia de- terminazione. Nel 2000, rientrato a Palermo, apro il mio primo laborato- rio. Da subito iniziano delle proficue collaborazioni con vari artisti e orafi, anche stranieri (Costa D’Avorio, Marocco per citarne alcuni), entrando così in contatto non solo con culture diverse, ma con diverse provenienze formative: architetti, psicologi, artigiani ecc…convinto che tutto ciò possa arricchire la mia conoscenza.

Cosa vuole esprimere il suo gioiello e quali tematiche predilige nella sua creazione

“La Sicilia, la sua storia, la sua arte, l’architettura sono fonte di ispirazione per creare, come lo sono anche i materiali che uso. Principalmente ho iniziato a usare la pietra lavica, il corallo, le texture naturali come la trama del fico d’india che si ispirano all’Isola. Lavoro e creo gioielli che richiamano i comportamenti dei siciliani, ma anche la cultura araba. Creo gioielli che parlino di Sicilia dal punto di vista sia formale che culturale. Ho collaborato con la galleria di Architettura di Palermo, realizzan- do gadget museali, con la Triennale di Milano, diffondendo la cultura si-ciliana. Ho esposto con Architetti, Designer, artisti, ma anche con stilisti in sfilate di moda. Mi piace agire a 360 gradi. Non intendo il gioiello nella forma classica del termine, ma come un elemento di design che raccontidelle storie, che si interfacci con la persona come un elemento scultoreo ricco di significati, come esaltazione dell’identità…personale e culturale.

I suoi gioielli sono stati compresi in Sicilia

“Adesso sì. La fetta di pubblico che ci siamo ritagliati ci sceglie e com- prende il lavoro. Ho avuto soddisfazioni e riconoscimenti anche aIl’este- ro: il British Museum mi ha contattato perché il mio gioiello parla di Sicilia.Ma non ci si ferma mai e le storie da narrare sulla nostra terra ci portano a lavorare su un’opera, l“Orlando Furioso”, che, pur avendo altre radici, è stata adottata in Sicilia dall’Opera dei Pupi e dall’iconografia dei carretti siciliani. La vicinanza con il maestro Mimmo Cuticchio ci inspira e lo guardiamo con ammirazione.

Nessuno ha mai raccontato l’“Orlando Furioso” attraverso il gioiello e questo ci rende orgogliosi. Ogni gioiello di questa collezione non ha bisogno di essere raccontato, ma è lui che racconta se stesso ed è questo che lo rende un’opera d’arte”.

Un’esperienza fortunata e un “amore” collaudato quello con l’isola di Salina”“ “Salina ci ha sempre accolti con grande calore. Una piccola isola da cui passa il mondo intero. Giovanna Taviani, direttrice artistica del SalinaDocFest ci ha invitato al festival nell’edizione 2017. Il SalinaDoc- Fest si occupa di migrazione e per questo motivo il nostro lavoro sull’Orlando Furioso si inserisce perfettamente. Inauguro il SalinaDocFest 2017 con l’istallazione il “Viaggio Meraviglioso” dedicata al Cinquecentenario dell’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto. L’Opera contiene nove Icone Gioiello, ognuna delle quali rappresenta una tappa del percorso dell’Ippogrifo verso la Luna.L’istallazione viene molto apprezzata dal pubblico dell’isola e viene pro rogata più e più volte. A Salina ci fermiamo per due mesi e mezzo.In realtà siamo stati sempre presenti sull’Isola: abbiamo, infatti, una vetrina presso il negozio “A Putia” dentro l’Hotel Signum da ben 15 anni. A Settembre torneremo in qualità di sponsor del SalinaDocFest, lo se- guiamo da 11 anni e stiamo anche cercando di programmare un tempo- rary shop per il prossimo anno”.

Salina si è rivelata una tappa fortunata, non lo è stata l’esperienza di Taormina al “Taomoda”. Ma nello stesso frangente ha ricevuto un premio prestigioso ad Arezzo

“Salina grande successo, ne parlano riviste, interviste a Rai3 e Mediaset. Fondamentale è stato l’aiuto di Patrizia Gangi e Antonio Scarcella che ne hanno curato la comunicazione e le riprese. In realtà mi aspetta- vo lo stesso esito anche a Taormina, più che altro come promozione del mio lavoro. Ho accettato con entusiasmo l’iniziativa ed ho fatto un regalo alla città di Taormina allestendo l’esposizione sull’Orlando Furioso dal 14 al 21 luglio a Palazzo Duchi di Santo Stefano. Ma il feedback non è stato altrettanto entusiasmante perché molti non erano a conoscenza della nostra presenza. Ma, al di la di questa parentesi, è stato invece un’onore vincere la Premier “Power Of Love” ad OroArezzo 2018 con il bracciale “Cieco per Amore” dalla collezione “Orlando Furioso”. La Coar 56 AR ci ha invitati a partecipare e con questa importante azienda areti- na abbiamo in cantiere nuovi progetti.

Qual è il gioiello che Le ha dato maggiore soddisfazione

“Mi ha dato una grande emozione Cinzia Malvini, presentatrice del “Taomoda”, che ha autonomamente deciso di indossare una mia colla- na. Si trattava di un Tritone gigantesco con una cascata di turchesi e coralli. Mi avevano molto scoraggiato perché Cinzia è una persona molto sobria, e mi hanno suggerito di lasciargliela nel suo camerino. Io ho pre- ferito accompagnare il cadeux con un biglietto: “Se ti piace, se ti fa piacere e se è consona al tuo vestito indossala”. Poi lei mi ha confessato: “Roberto, quando ho visto la tua creazione ho pensato: è stata creata per me! Ho tolto i bracciali di mia madre, miei portafortuna, e ho indossato la tua collana”.Questa è stata una grande soddisfazione, mi ha regalato un gran brivido”.

Prossimi progetti

“La Coar 56 AR ci ha invitati a Vicenza per esporre insieme a Lucia Baracchi. Stiamo progettando l’ampliamento della collezione “Cieco per Amore”. Quindi insieme alla consueta attività nel nostro negozio in via Bara dell’Olivella a Palermo, ci butteremo a capofitto in questa nuova avventura”.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.