Truffa alle assicurazioni, un ragazzo tunisino ha pagato con la vita il finto incidente

La prima vittima di queste due organizzazioni criminali composta da gente spregiudicata pronte a sfruttare persone disagiate, alcune con problemi di alcol o psicologici, è stata un ragazzo tunisino, Ykoub Hadri morto in un incidente stradale in via Salemi nel quartiere Brancaccio la notte del 9 gennaio del 2017.

Il sinistro sembrava uno come tanti, e aveva visto coinvolti una Fiat Punto, condotta da Umberto Impiombato, fermato nell’operazione “Tantalo” della Squadra Mobile di Palermo e il motorino del ragazzo extracomunitario. Apparentemente era sembrato un incidente mortale senza alcun risvolto particolare e poi dopo tre mesi di indagini serrate affermano gli investigatori è arrivata la svolta.

Inizialmente il corpo del giovane era stato portato all’Istituto di medicina legale e il medico aveva scritto nel referto “arresto cardiocircolatorio in soggetto con politraumatismo”. In realtà anche la Municipale al momento dei rilievi aveva rilevato alcune stranezze. Già aveva il corpo fratturato Ykoub ma non dall’impatto, solo dopo si scoprirà il significato di queste lesioni gravissime. E adesso dopo gli undici fermi arriva la certezza.

“Non un incidente- sottolinea Rodolfo Ruperti- Capo della Squadra Mobile di Palermo-bensì di un omicidio preterintenzionale”. Sono indagini complesse che si avvalgono di sitemi di intelligence pura, tra queste oltre le intercettazioni anche le dichiarazioni .

La conferma definitiva sulla morte di questo giovane arriverà molto dopo, quando la compagna del tunisino racconterà di essere stata avvicinata nella sala mortuaria dell’ospedale da due persone i di nome “Francesco” . Uno dei quali è La Monica che lavora come garzone in un bar di Bagheria, mentre non si pronuncia chiaramente sulla seconda persona la cui identità rimane nascosta ma solo per un breve periodo . Infatti, gli uomini della Mobile si mettono subito a lavoro e cercano di dare un volto a questa seconda persona. Così da un lato venivano analizzati i tabulati telefonici di Impiombato ( il falso investitore dell’HADRY ) dai quali emergevano a detta degli investigatori numerosi contatti proprio con La Monica. Ma parallelamente si mettono all’ascolto di Francesco Fajia, il cosiddetto “facilitatore di strada”. Era lui che si occupava per conto dell’organizzazione di reclutare le sue vittime e mettere in scena con i mezzi adeguato i sinistri. Fajia viene messo alle strette in Questura, ma prima di parlare incontra sempre a piazza Vittoria, Impiombat e senza alcun tipo di freno e pensando di non essere intercettato afferma: : “Ho capito tutto, strano tu qua ed io pure qua”Impiombato, per nulla sorpreso dall’esclamazione del Fajia e capendo cosa li accomunasse, replicava esclamando: “mi hanno consumato…ancora combatto …chi me lo ha fatto fare…quanto mi è costato questo danno a me…potevo stare coricato a casa….ci ho perso pure il bambino…una è nata e l’altro no…”.. Ad aggravare la apposizione di Fajia è la sua “confessione” alla madre che l’aveva accompagnato proprio in Questura.

“ Tutte cose sanno….tutte cose sanno”. Inoltre parlando con Impiombato avrebbe chiesto notizie sull’esito della pratica, quella riferibile a Handri. “Nel tuo foglio non lo vedi se… se tu vai nella tua agenzia lo vedi se quello” al che Impiombato gli diceva che non aveva nessun foglio e non era stato liquidato. Ma gli investigatori non si fermano qui e continuano incessantemente a intercettare lo stesso Faja dopo l’interrogatorio, una volta giunto a bordo della sua Fiat 600’ sempre insieme alla madre che preoccupata consiglia al figlio di cercarsi un avvocato e di non tirare in ballo il fratello.

“Si ma lo hanno capito – avrebbe detto Faja- che li ho presi per il.. .ma…per questo ti dico…..fu quel giorno…lo hanno capito…perché in certe parole mi sono confuso”, continuando dice “ ma…nei guai sono…nei guai sono….”. E poi arriva l’elemento schiacciante, quello determinante a far scattare l’accusa di omicidio su Faja.

Durante l’interrogatorio racconta alla madre il fatto che gli siano state mostrate le foto di Handri a terra: “hanno le prove a…mi hanno fatto vedere la fotografia hanno le prove ma…. A questa confidenza fatta dal figlio, la madre esclamava: “che prove hanno che tu hai ammazzato a quello? Francesco com’è che sei…si è svolta questa cosa ..boh!…”. Ecco che la relazione del consulente tecnico nominato dalla Procura nella quale sarebbe emersa l’incompatibilità delle fratture con la posizione del corpo e i mezzi coinvolti ha scritto la parola fine sulla sorte di un ragazzo rimasto coinvolto in questo quadro di crudeltà, unito al degrado sociale e materiale, frutto di falsi promesse pur di ottenere un compenso mai arrivato e di sperare in una vita migliore.

