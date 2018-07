Sentenza Pipitone, il marito Gero Cordaro:”Vittoria di tutte le donne. Mai creduto all’adulterio, era un depistaggio.”

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

“La sentenza che condanna Madonia e Galatolo non rappresenta solo la fine di un incubo, la vittoria di Lia Pipitone e nostra, rappresenta ben altro, ovvero quella di tutto il genere femminile”.

Inizia così l’intervista a Gero Cordaro, marito di Lia Pipitone che insieme al figlio Alessio, dopo 35 anni e una riapertura del processo ha visto concludersi un’amara vicenda. Quella dell’omicidio di una donna, di una moglie e di una madre avvenuto il 23 settembre del 1983 in una sanitaria dell’Arenella celato da una finta rapina e ideato, voluto e autorizzato da uomini di Cosa nostra con il consenso del padre della donna, il boss Nino Pipitone.

Qual è la sensazione dopo questo risultato processuale

“Mi sento ancora frastornato, devo scaricare la tensione- racconta Cordaro-devo ammettere anche che gli ultimi 5anni sono stati pesanti nonostante l’impegno e la voglia trasposta nel libro “Se muoio sopravvivimi” scritto dal giornalista Salvo Palazzolo e da mio figlio Alessio”.

Se dovesse descrivere Lia a chi non ha avuto modo di conoscerla

“Lia era sorridente, solare, amava la musica, e sono diverse le foto che la ritraggono così. Noi ci siamo conosciuti a scuola, frequentavamo il Liceo artistico, era il periodo delle occupazioni e in fondo anche la questo indirizzo scolastico rappresentava una scelta sui generis. Anche questo metteva in risalto la sua voglia di libertà. Lei fino a quando non ci siamo incontrati ha vissuto in casa delle zie, già questo segnava un elemento di rottura con la figura paterna dalla quale era distaccata intellettualmente e fisicamente. Si rintanava nelle letture per colmare tutte le mancanze emerse negli anni. Lei in fondo non chiedeva altro che essere normale, voleva uscire, mangiarsi una pizza, fare una semplice passeggiata, tutto questo le era precluso”.

Com’era Nino Pipitone

“Sinceramente devo dire che non ci vedevamo spesso, se non raramente. Magari qualche occasione in più dopo la nascita di Alessio, con il quale cercava di avere un minimo di rapporto acquistando dei regali, ma di fatto questo uomo non riusciva a esternare i suoi sentimenti. Personalmente non lo chiamavo, non lo cercavo. Certo inizialmente quando ci siamo sposati e sono andato a vivere nel quartiere, tutti mi dicevano èil genero di… e quindi inevitabilmente comprendevo che era una figura ingombrante, ma solo dopo il fatto ne ho preso maggiore consapevolezza.

Ricorda dove si trovava il 23 settembre 1983, giorno dell’omicidio

“Ero uscito in bici a fare la spesa, al mio rientro ho trovato una calca di gente sotto casa, non ho avuto il tempo di capire e parlare, tutti gridavano :“ E’ lui…” poi in un’istante mi hanno portato in auto prima a villa Sofia e poi al Civico dove Lia è morta.

Ha avuto il sospetto che suo suocero, Nino Pipitone, fosse coinvolto nell’omicidio

“Ripeto inizialmente no. Ricordo che l’indomani dell’omicidio lessi i giornali che davano la notizia del ritrovamento di due uomini incaprettati. Mi rivolsi a lui, dato l’evento era inevitabile che ci frequentassimo, gli dissi : “Li hanno trovati?” notai un atteggiamento ambiguo e vuoi o non vuoi il dubbio piano piano si è fatto strada.

Come ha vissuto emotivamente in questi anni le innumerevoli voci sul presunto adulterio di Lia

“Io non ho avuto alcun dubbio. L’adulterio è stato un depistaggio”.

Qual è stata la parte più difficile da affrontare, in questi 35 anni

“ E’ stata davvero dura crescere un figlio. Lia qualche giorno prima della tragedia mi aveva detto: “Se dovesse succedermi qualcosa devi seguire Alessio”. Ed io così ho fatto. Devo dire grazie anche a mia madre che è stata una “mamma-nonna”. Abbiamo messo sotto il tappeto la problematica e cercato di vivere con Alessio una vita normale. Solo al momento del processo, mi sono preso in disparte mio figlio e gli ho mostrato l’album fotografico di sua mamma e dei ritagli di articoli di giornale, spiegandogli davvero cos’era successo”.

Dopo l’accaduto come avete trovato Palermo? È rimasta indifferente

“ Io insieme ai ragazzi di Addiopizzo, abbiamo iniziato e favorito un percorso di legalità e di cultura della non violenza sulle donne soprattutto con le scuole. Queste con entusiasmo hanno anche adottato il libro, utile a far conoscere la storia di Lia. Abbiamo cercato di incentivare e spingere anche al ragionamento su determinate tematiche. Per quanto riguarda strettamente la città devo ammettere che non si è svegliata del tutto, l’ho trovata dormiente. Confidiamo nelle nuove generazioni che dopo le Stragi, gli omicidi hanno via via preso consapevolezza e dimostrato l’impegno nel voler cambiare”.

Foto: Lia Pipitone all’Arenella- Riproduzione vietata

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.