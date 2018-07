“Terziarizzazione” della mafia, Corona: “800mila euro per il Bar Alba di Mondello a mia figlia”. Sequestrate le due sedi

🔊 Ascolta l'articolo

Centro scommesse e bar, sono i nuovi interessi di Cosa nostra. Due attività diverse ma che hanno permesso negli anni, come hanno scoperto gli uomini del Nucleo di Polizia Valutaria di Palermo, di rimpinguare le casse della criminalità anche di quel Galatolo formalmente operaio a Mestre e che riceveva soldi da palermitani attraverso numerose Postpay .

Insomma soldi e attività illegali portate avanti dalle famiglie note di Cosa nostra e da Giuseppe Corona, già condannato per omicidio e definito dagli stessi investigatori il “riciclatore” della mafia. Lui figura di spicco del mandamento di Porta Nuova, nulla tenente, nessun reddito dichiarato al Fisco, ma interessi occulti, portati avanti grazie ad alcuni contatti privilegiati. Non solo “amicizie” con esponenti di altre famiglie, come già detto i Galatolo ma anche con Vincenzo Graziano della famiglia di Resuttana. E poi entrano in gioco interessi personali e rapporti con “teste di legno” e imprenditori come Tarantino chiamato inizialmente “cugino” dallo stesso boss e poi caduto in disgrazia.

Obiettivo di Corona è reinvestire del denaro ripulendolo e allo stesso tempo garantire anche gli interessi personali e della sua famiglia. “Ci sono 650mila euro di debiti” afferma Corona a Alieri che gestisce un’attività di disbrigo pratiche, contattato dal “tesoriere ” di Cosa nostra per cercare di capire realmente a quanto ammontano gli ammanchi di una delle pasticcerie più conosciute in città.

Il “Bar Alba” nelle sue due sedi, vede nella figura di Tarantino l’amministratore unico. Il capitale sociale è di 100.000,00 euro ed è detenuto, come se fosse un sistema di scatole cinesi, da un’altra società la “Orione Immobiliare” la cui sede legale è in piazza Vittorio Veneto e guarda caso è intestata a una figura vicino a Tarantino, Daniela Porcelli, sua moglie. Quest’ultima non è l’unica, infatti socie rispettivamente nella misura del 25 per cento figurano Susanna Castara e Ancilla Giunimara.

Ma sembra che Corona vada dritto per la sua strada pur di ottenere l’attività che ha la sede secondaria in viale Margherita di Savoia a Mondello.

In particolare Corona sostiene di aver diritto a una quota dei guadagni che Tarantino avrebbe realizzato da una cessione di beni. ” Un bar se lo è venduto perchè suo padre e suo fratello si erano fatti dare i soldi da uno…e gli ha dovuto cedere il bar e questo doveva dargli dei soldi a lui…e poi a me…si dice ottanta sono tuoi e il resto i miei,ma io questi soldi non li ho visti”.

Il bar in questione si legge negli atti degli inquirenti è quello situato tra via De Gasperi e viale Strasburgo a Palermo. Corona quindi vanterebbe 80.000euro a cui va aggiunto il 10% di guadagno derivante da ogni esercizio.

Durante una conversazione sempre con Alario, Corona esce allo scoperto e per gli inquirenti ciò avvalorerebbe il reinvestimento di capitali in attività terziarie.

” Io più di 800mila euro non gli do, già mi aveva venduto il 10% in un posto, il 10% in un altro e il 20 per cento in un terzo posto, ma sempre a parole.Io voglio acquisire il “Bar Alba” per intestarlo a mia figlia appena tra un anno massimo due rientrerà a Palermo. Potrà dirigerlo anche con il fidanzato. Io non voglio avere a che fare con altri ma solo con mia moglie, i miei figli, fratelli, la mia famiglia”.

Insomma una carriera criminale di tutto rispetto quella di Corona che da cassiere si trasforma nel riciclatore prediletto delle famiglie senza mai dimenticarsi di quella di sangue. Quando si dice come un noto film “E’ tutto un affare di famiglia”

