Somministra alcolici a 8 anni. Denunciata la titolare di un locale di Ballarò

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Una bambina di 8 anni lavorava come banconista in un locale di via delle Pergole a Palermo. Questo hanno visto gli occhi degli agenti della municipale che preso atto hanno subito denunciato la titolare del locale e’ stata denunciata all’autorita’ giudiziaria .In questo caso sono state elevate sanzioni per 11.800 euro. Il locale svolgeva illecitamente e senza autorizzazioni amministrative e sanitarie la somministrazione di alimenti e bevande ai tavoli, con l’uso di una tenda solare non autorizzata e omettendo di esporre tabelle alcoliche e alcol test. Gli agenti hanno sospeso l’attivita’.

Sempre in via delle Pergole, a Ballaro’, un’altra attivita’ e’ stata sospesa perche’ totalmente abusiva. Il locale, privo d’insegna, vendeva prodotti alimentari al dettaglio senza essere autorizzato. Il titolare dovra’ pagare oltre 7.000 euro.

Altri controlli sono scattati in via Maqueda, gli agenti del nucleo Attivita’ produttive hanno controllato un locale senza insegna che e’ risultato privo di autorizzazioni alla somministrazione di alimenti e bevande e auorizzazioni sanitarie. Il gestore aveva anche omesso di indicare gli ingredienti dei cibi cotti. Elevate sanzioni per oltre 14.000 euro; l’attivita’ e’ stata posta sotto sequestro.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.