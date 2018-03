“Pasticcino bag” colorata, comoda e dal fascino retrò

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Colorata, capiente e dal fascino retrò. E’ la “Pasticcino bag”, la nuova borsa del brand Max Mara, azienda leader nel settore dell’abbigliamento e degli accessori nata nel 1984 a Reggio Emilia.

Un accessorio che dalla sua prima apparizione, era la collezione primavera/estate del del 2015 ha conquistato dalle ragazze alle donne in carriera.

Ad attirare sicuramente è la sua forma quasi vintage resa ancor più perfetta dalla chiusura metallica cluch sovrastata da due sfere che richiamano il colore principale della borsa.

Un accessorio facile da abbinare con qualsiasi capo di abbigliamento dallo stile casual al tailleur e poi c’è una varietà di dimensioni (piccola, media e maxi) e di materiali che davvero accontentano tutti.

Con l’arrivo imminente della stagione primavera/estate ecco che le clienti potranno scegliere tra una “Pasticcino” impreziosita dai materiali della Kvadarat, azienda danese leader nel campo tessile e del design. Il nome dell’azienda riecheggia al Museo Art di New York, il Guggenheim Museum di Bilbao e l’Opera House di Guangzhou in Cina. Tra i collaboratori più celebri anche lo stilista Raf Simons.

Dai materiali pregiati al classico canvas di cotone. Nell’ultima collezione primeggia la Bag Maxi in canvas stampato con tonalità di celeste e delle rose delicate che rivestono l’accessorio.Questo modello in particolare fa parte della collezione Aegean Sun, realizzata in collaborazione con Micol Sabbadini.

E poi per una donna easy pronta a indossare la “Pasticcino” la mattina come per un aperitivo al mare è stata presto accontentata. C’è la “Pasticcino” in rafia intrecciata a mano.La si potrà avere nei seguenti colori, naturale, cuoio, fucsia, giallo e nero.

Dalla rafia intrecciata a mano alle intramontabili righe. Per quest’ultimo modello è stata scelta una tela mista di lino e cotone. Anche qui la scelta è tra diverse colorazioni, dalle righe azzurre che richiamano il mare ma sfruttabile fino all’autunno per via della presenza di un tocco di grigio chiaro, per passare a un colore deciso come il rosso o al classico cammello.

Dalle righe medie orizzontali a una riga verticale che combina il bianco con il verde salvia, o con il giallo, il blu notte e infine con il terracotta, un’incrocio tra l’arancio e il rosso mattone. La fibra scelta per questo modello è rigorosamente il cotone.

Insomma davvero un accessorio destinato a accompagnare per molti anni le donne che amano la comodità data non solo dalle diverse dimensioni ma anche dalla dotazione di una doppia tracolla (una in pelle e l’altra in pelle con dettagli in catena e la presenza di una tasca porta oggetti) mista all’originalità e all’eleganza.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.