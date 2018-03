Ladro maldestro tenta di fuggire dall’ambulanza, arrestato 23enne a Palermo

🔊 Ascolta l'articolo

E’ stato arrestato RobertoLo Coco Cipollina che, nel giro di

qualche ora, ha sommato una denuncia per evasione all’arresto per rapina

impropria.

I poliziotti allertati dalla sala operativa della Questura, sono arrivati in via Trabia da dove era partita una segnalazione relativa a un uomo intento a rubare, alcuni dipendenti avevano tentato di fermarlo in attesa dell’arrivo dei soccorsi. L’amaro bottino consisteva in quattro bottiglie . Il ventitreenne condotto nella cella di sicurezza della Questura in attesa del giudizio, in nottata ha lamentato un malessere e così gli agenti hanno chiamato un medico. Questo ha accompagnato su un ambulanza, scortato da una volante, il ragazzo all’ospedale Civico ma giunti vicino alla struttura, il ragazzo ha aperto il portellone e si è dato alla fuga.Lo Coco, ha potuto fare appena pochi metri dato che è stato bloccato dagli agenti e adesso dopo essere stato bloccato, dovrà rispondere oltre che del reato

di rapina impropria anche di quello di evasione.

