Palermo ciclista sedicenne si schianta contro auto, è grave

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Grave incidente nella notte in via Libertà angolo via Duca della Verdura a Palermo. Ad avere la peggio, G. T. di sedici anni che a bordo della sua bici ha impattato con un autovettura. Il ragazzo è stato trasportato in codice rosso a Villa Sofia e successivamente trasferito al trauma center. La diagnosi dopo le prime cure ha evidenziato un trauma cranico commotivo, un edema cerebrale, un trauma toracico e addominale con la rottura di un rene, sul quale si è intervenuti subito, frattura di femore.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.