Esplosione in via Garibaldi a Catania, tre le vittime accertate, tra loro anche vigili del fuoco

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Un’esplosione, dovuta probabilmente ad una fuga di gas, si è verificata intorno alle 19,30 in via Garibaldi ancoro via Plebiscito, a Catania. Nella deflagrazione sarebbero morte tre persone, due i vigili del fuoco, questi ultimi intervenuti sul posto. L’esplosione si sarebbe verificata al piano terra di una palazzina in via Sacchero. Secondo le prime informazioni, la squadra dei vigili del fuoco sarebbe stata chiamati per una fuga di gas e, una volta arrivata in zona avrebbero tentato di aprire una porta. In quel momento si sarebbe verificata l’esplosione, che avrebbe coinvolto tutta la squadra.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.