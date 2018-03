Esplosione in via Garibaldi a Catania, morti alcuni vigili del fuoco

🔊 Ascolta l'articolo

Un’esplosione, dovuta probabilmente ad una fuga di gas, si è verificata intorno alle 19,30 in via Garibaldi angolo via Plebiscito, a Catania. Sale il bilancio delle vittime. Nella deflagazione sono morte tre persone. Tra loro ci sono i vigili del fuoco, ma anche un residente di nazionalità italiana, si tratta di un uomo ritrovato con il corpo carbonizzato, un ultrasettantenne, proprietario del negozio di biciclette sottostante e abitante dell’edificio. Sarebbe stato quest’ultimo a lanciare il primo allarme. Ma nella tragedia c’ è un altro vigile del fuoco ricoverato, rimasto ferito, all’ ospedale Garibaldi. Invece un ultimo componente della squadra è stato trasportato in un luogo appartato poichè visibilmente traumatizzato.

Secondo le prime informazioni, la squadra dei vigili del fuoco sarebbe stata chiamata per una fuga di gas e, una volta arrivata in zona avrebbero tentato di aprire una porta con una motosega. Sul posto sono intervenute le ambulanze del 118, gli stessi vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia. Gli uomini dell’Asec, l’azienda che si occupa della rete del gas a Catania, avrebbero escluso che si sia trattato di una perdita nelle condutture, accreditando così l’ipotesi che l’esplosione sia attribuibile a una bombola di gas. Sono ore concitate dove sono a lavoro l’intera macchina dei soccorsi, operazioni che potrebbero andare avanti tutta la notte prima di passare alla fase strettamente tecnica dove verranno effettuati i rilievi e le perizie per accertare definitivamente la causa dell’esplosione.

