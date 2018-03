Inseguimento a Palermo, catturato latitante dello Zen

🔊 Ascolta l'articolo

E’ stato rintracciato e arrestato Andrea Barone, 18 anni sul quale pendeva un’ordinanza di custodia cautelare nel carcere minorile Malaspina di Palermo. Provvedimento emesso dal gip come ulteriore aggravante della misura cautelare del collocamento in comunità, il tutto a fronte diun Decreto di Latitanza risalente allo scorso dicembre. I poliziotti durante un controllo intorno alla via Trapani Pescia, hannonotato un giovane a bordo di un motociclo, provenire in senso

opposto al senso di marcia. Insospettiti hanno ordinato al conducente di fermarsi, al fine di sottoporlo ad un controllo, ma il giovane alla vista della pattuglia ha accelerato cercando di eludere il controllo. Ne è, così, scaturito

un inseguimento, prima a bordo dei mezzi e poi a piedi, il latitante è stato bloccato a piazza Pallavicino. Inoltre il 18enne è stato denunciato per il reato

di guida senza patente ed il ciclomotore posto sotto sequestro.Barone è stato si trova rinchiuso nel carcere di via Malaspina.

