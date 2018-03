Palermo, avvocato soccorre un ladro che lo deruba del portafoglio

🔊 Ascolta l'articolo

Brutta disavventura per un professionista palermitano alla guida della sua Maserati. L’avvocato ha soccorso un giovane che con la Lancia Y era finito su un distributore di carburante in via dell’Olimpo a pochi passi dallo Zen .

Appen ali giovane si è ripreso ha tentato di rubare l’auto di grossa cilindrata del soccorritore.

Non appena il ladro si è ripreso ha cercato di portargli via la Maserati. Non è riuscito a strappare la chiave. Ma ha portato via il portafoglio.

L’auto del malvivente è stata trovata in via Sandro Pertini allo Zen. Le indagini sono condotte dalla polizia e dalla scientifica che sta passando al setaccio la Lancia Y per trovare impronte

