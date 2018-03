Siracusa,ragazza uccisa a coltellate e gettata in un pozzo. Sotto torchio il compagno

🔊 Ascolta l'articolo

Giallo a Canicattini Bagni in provincia di Siracusa, dove una ragazza di 20 anni è stata ritrovata in un pozzo colpita da numerosi fendenti. Si tratta di Laura Petralito. La giovane mamma lascia due figli: una bambina, nata da una precedente relazione e un bimbo di due anni avuto dall’attuale fidanzato.

A lanciare l’allarme era stato ieri sera il padre, che non era riuscito a mettersi in contatto con la figlia e neanche con il compagno. Quest’ultimo, sospettato del delitto, si trova nella caserma dei carabinieri per essere interrogato. ll cadavere è rimasto incastrato tra le lamiere e non è arrivato in fondo. L’assassino ha provato a spingerlo giù, poi lo ha coperto con il coperchio di ferro e si è allontanato.

