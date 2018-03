Siracusa,ragazza uccisa a coltellate e gettata in un pozzo. Indagato il compagno

🔊 Ascolta l'articolo

Un caso di femminicidio ha scosso la comunitá di Canicattini Bagni in provincia di Siracusa, dove una ragazza di 20 anni è stata ritrovata in un pozzo colpita da numerosi fendenti. Si tratta di Laura Petralito. La giovane mamma lascia due figli: una bambina, nata da una precedente relazione e un bimbo di due anni avuto dall’attuale fidanzato.

È Paolo Cugno. Quest’ultimo è indagato per omicidio. Per diverse ore il giovane è stato sottoposto a interrogatorio da parte del sostituto procuratore di Siracusa Marco Dragonetti, titolare delle indagini. Sarebbe in stato di fermo.

A lanciare l’allarme della scomparsa era stato ieri sera il padre, che non era riuscito a mettersi in contatto con la figlia e neanche con il compagno. Secondo una prima ricostruzione la morte risalirebbe alle ore 22, il presunto omicida avrebbe spinto cadavere è rimasto incastrato tra le lamiere e non è arrivato in fondo poi ha coperto il luogo dell’orrore con un coperchio di ferro.

