Cocaina e crack pronti per essere smerciati, arrestato pusher a Palermo

La Polizia ha arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, Salvatore Freschi, 55enne palermitano.

Gli agenti del Commissariato P.S. “Brancaccio”, sono stati insospettiti nel corso di alcuni controlli, da un notevole afflusso di ragazzi a ogni ora del giorno e della notte da un appartamento della zona dello Sperone.

Gli agenti hanno deciso di effettuare un controllo nell’abitazione che risultava intestata a un uomo noto alle Forze dell’Ordine.

Il padrone di casa non è riuscito a nascondere il nervosismo per questa perquisizione inaspettata. E giunti nella camera da letto , i poliziotti hanno trovato dei calzini con all’interno alcuni involucri contenenti cocaina ed un bilancino di precisione.

Inoltre sono stato scovati una settantina di dosi di cocaina e crack per un peso complessivo di quasi 50 gr, confezionati e pronti per essere venduti al dettaglio.

Il pusher è stato trasferito nel carcere Pagliarelli.

