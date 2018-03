Successo per la “Strapapà” a Palermo. Una corsa aiuta la ricerca

🔊 Ascolta l'articolo

Le nuvole non hanno fermato i maratoneti per professione o per passione che hanno partecipato alla “Strapapà “ insieme ai loro bambini. Un momento agonistico e amatoriale nel nome della ricerca.

Tutti si sono ritrovati alle 8,45 in via Cavour ai nastri di partenza e hanno corso lungo un tracciato di 9 chilometri che ha interessato le vie del centro. Complessivamente sono stati effettuati tre giri da tre chilometri l’uno. La passeggiata non competitiva invece ha previsto un solo giro sullo stesso percorso.

Una mattinata di disagi alla circolazione ma che si è trasformata in una vera e propria festa. Ad allietare anche i semplici curiosi le note della Fanfara dei Bersaglieri di Trapani che hanno eseguito magistralmente l’inno di Mameli. Presenti tanti stand espositivi e un dispiegamento di Forze del’Ordine e della Polizia municipale nell’intera area interessata dall’ evento il tutto con l’ausilio dei mezzi della Protezione Civile e del 118 .

Inoltre fino alle ore 20 in piazza Complessivamente saranno coperti tre giri da tre chilometri l’uno. resterà allestito il Village StraPapà con attrazioni per grandi e bambini: in programma sfide al toro meccanico, pareti per l’arrampicata, calcio balilla umano, postazioni per realizzare disegni sul viso (face painting) e bungee run, la struttura gonfiabile per sfide uno contro uno fra corridori limitati nello scatto da un elastico.

