Anziano aggredito nel tentativo di rapina alla Stazione Centrale di Palermo, donna arrestata

La Polizia di Stato, ha arrestato, per tentata rapina, Antonina Ficarra 23enne palermitana.

La Polizia Ferroviaria attirato da un anziano ha notato una donna che in tutta fretta cercava di guadagnare l’uscita della Stazione Centrale. e

L’uomo ha raggiunto gli agenti raccontando di essere stato avvicinato da una ragazza che gli ha inizialmente chiesto dei soldi ed al suo rifiuto ha tentato di strappargli il portafogli dalla giacca strattonandolo con forza; l’anziano è tuttavia riuscito a resistere e la giovane disturbata dalla reazione e trovandosi tra la folla ha cerato di fuggire.

I poliziotti, attraverso l’indetikit fornito sno riusciti a identificare la donna.

La giovane è stata accompagnata presso gli uffici della Polfer, dove gli agenti hanno visionato le telecamere di sorveglianza e sono riusciti a ricostruire le fasi della tentata rapina. La malvivente è stata rinchiusa nel carcere di Pagliarelli.

