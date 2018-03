Catania, tenevano sotto scacco farmacie. Arrestati affiliati al clan Ercolano

🔊 Ascolta l'articolo

Sette persone, ritenute affiliate affiliate al clan Santapaola-Ercolano, indagate, a vario titolo, per estorsione pluriaggravata in concorso sono state arrestate da carabinieri della compagnia di Gravina di Catania. Il provvedimento restrittivo è stato emesso nell’ambito di un’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia della Procura di Catania.In manette sono finiti Fabio Cantone, 30 anni, Rosario Cantone, 61 anni, Alfio Carciotto, 56 anni, Antonio Carciotto, 26 anni, Salvatore Mazzaglia, 60 anni, Salvatore Puglisi, 38 anni, Salvatore Tiralongo, 42 anni, e Giuseppe Puglisi, 31 anni, gia’ detenuto per altra causa presso il carcere di Bicocca. Le indagini hanno permesso di accertare che i titolari di tre farmacie di Mascalucia, da oltre 10 anni erano obbligate a pagare, con la minaccia di gravi ritorsioni, una somma annuale di 1.000 euro per ciascuna farmacia. I militari dell’Arma, grazie alle intercettazione e a una serie di pedinamenti e servizi di osservazione, sono riusciti a fare emergere la responsabilita’ degli arrestati, che e’ stata poi confermata anche dalle dichiarazioni delle stesse vittime. Alla luce delle risultanze investigative, la Procura Distrettuale di Catania ha disposto il fermo degli indagati, ravvisando la necessita’ e l’urgenza di agire sia perche’ dalla conversazioni intercettate emergeva il proposito di taluno degli indagati di fuggire all’estero, sia perche’ questi stavano organizzando colpendo un altro soggetto.

