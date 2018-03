Si sgretola il regno di Messina Denaro ma.. la “primula rossa” da chi è protetta?

🔊 Ascolta l'articolo

Occhi coperti dai Rayban, ama i Rolex e ama l’odore dei soldi, quelli provenienti non dalle morti cruente o dalle stragi continentali, bensì dagli affari nei settori più disparati dell’economia, soprattutto nell’eolico.

È l’imprendibile, la “Primula Rossa”, è Matteo Messina Denaro, latitante dal giugno del 93’.

C’è chi dice che dopo la morte di Riina sia lui a tessere le fila di Cosa nostra e chi invece ritiene che le famiglie della provincia Palermo non affiderebbero mai il comando a un uomo di un’altra provincia, anche se inizialmente dobbiamo scriverlo per dovere di cronaca, “ U siccu”, così chiamato per la statura magra, è cresciuto alla corte di Totò U Curto, dopo che il padre Francesco, ufficialmente campiere, glielo aveva affidato. Un dato è certo tra consensi e dissensi all’interno della Cupola, il cinquantacinquenne di Castelvetrano non si trova, agisce nell’ombra e gode di ampi appoggi nei settori economici dell’Isola. Il giudice Falcone aveva avuto l’intuizione di seguire i soldi per riuscire a arrivare anche agli intoccabili e agli imprendibili. È quello che stanno facendo da anni carabinieri, polizia, uomini dello Sco e della Dia ma di Matteo nessuna taccia. Sono finiti in manette la sorella Patrizia, arrestata nell’operazione “Eden” e condannata in appello a 14 anni e 6mesi, in carcere è finito anche il fratello, Salvatore, arrestato nell’operazione “ Golem” condannato definitivamente per associazione mafiosa nel 2013. Alle sbarre anche il cognato.

E poi c’è Lorenzo Cimarosa, cugino acquisito di Denaro, finito in manette anche lui nell’operazione Eden per la quale era stato condannato a 5 anni e 4 mesi, morto a gennaio dello scorso anno. In una dichiarazione spontanea, Cimarosa mostrò segni di pentimento, in una dichiarazione spontanea avrebbe detto: “ Io ho commesso un grande errore nel 1998 quando, chiamato a rispondere, ho coperto i reali autori di un attentato incendiario assumendomene le colpe. Con quel gesto ho lasciato intendere a questi personaggi che, essendo disposto a coprirli in un’occasione, avrei potuto farlo per sempre. Io non ho deciso – aveva aggiunto Cimarosa – di collaborare per avere dei favori, voglio pagare i miei errori, e li pagherò”.

La sua collaborazione ha portato a ricostruire la rete di protezione cucita intorno alla latitanza dorata del boss di Castelvetrano, una rete fitta, composta da personaggi di ogni livello, imprenditori, disoccupati, politici, tutti disposti a proteggerlo. Tutti disposti a accaparrarsi il passaporto di mafioso e di fiancheggiatore pur di entrare a loro volta nel mondo degli affari e del business anche a costo di essere arrestati.

E nell’attesa che il cerchio davvero si stringa intorno alla “Primula Rossa” rimane la zona grigia, la più pericolosa ovvero quella fatta da connivenza e corruzione e qui non basta e non può bastare solo la forza incisiva dello Stato: bisogna andare oltre, bisogna abbattere anche l’omertà che incentiva il welfare mafioso.

