Incidente sulla strada statale Palermo-Agrigento, muore motociclista

🔊 Ascolta l'articolo

Erano da poco passate le 7.20 del mattino quando un uomo alla guida di una moto si è scontrato contro un camion all’altezza di Villa Fabiana, sulla strada statale Palermo-Agrigento. Per il centauro non c’è stato nulla da fare.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 e i carabinieri della compagnia di Misilmeri che al momento stanno deviando il traffico lungo altri percorsi.

Adesso si attende l’arrivo del magistrato .

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.