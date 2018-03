Palermo,”uomo dei cani” infrange i domiciliari e finisce in carcere

🔊 Ascolta l'articolo

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

La sua voce inconfondibile e circondato di cuccioli di cane dalla provenienza più disparata girava da anni nella centrale via Ruggero Settimo nel tentativo, a volte riuscito, di vendere gli animali tenuti in confizioni igieniche discutibili.Adesso Antonio Spina, pregiudicato palermitano di 45 anni è stato arrestato dagli uomini del Commissariato Zisa per aver violato i domiciliari.

Le indagini, a seguito di numerose segnalazioni, hanno consentito di accertare che Spina continuava ad intrattenere rapporti con l’esterno, utilizzando una pagina Facebook ed un telefono cellulare .

Il quarantacinquenne nei giorni scorsi era già stato tratto in arresto, perché per ben tre volte non aveva rispettato il divieto di dimora nel Comune di Palermo di cui era destinatario. L’uomo, infatti, aveva eletto il suo domicilio in un’abitazione di via Gorgone a Cruillas, dichiarando che si trattava della casa dei suoi genitori. Le indagini della Polizia di Stato hanno, invece, accertato che lì si trova soltanto una grande terrazza dove l’uomo aveva realizzato un box abusivo, all’interno del quale custodiva ben ventiquattro cani in precarie condizioni igienico-sanitarie.

Spina è stato accompagnato nel carcere Pagliarelli

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.