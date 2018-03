Latitanza Denaro favorita da famiglie di Salemi e Vita, arrestato re dell’eolico e altri 11 fiancheggiatori

🔊 Ascolta l'articolo

Mega operazione eseguita da 100 carabinieri, in particolare di Trapani e del Raggruppamento Operativo Speciale e personale della Direzione Investigativa Antimafia, che hanno porato all’arresto di 12 persone tra i territori di Salemi e Vita. Tra coloro che avrebbero finanziatincon le loro attività la latitanza di Denaro, c’è il re dell’eolico Vito Nicastri. Il provvedimento richiesto dalla Dia di Palermo li ritiene responsabili, a vario titolo, di associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione e favoreggiamento nonché fittizia intestazione di beni tutti reati aggravati dalle modalità mafiose.

L’operazione costituisce l’esito di un’articolata attività investigativa, avviata nell’aprile del 2014 sotto il coordinamento della DDA di Palermo, che ha consentito di indagare avendone poi conferma si una serie di condotte criminose poste in essere da esponenti delle famiglie mafiose di Vita e Salemi, ritenuti possibili favoreggiatori del latitante, dal giugno de 93’ , Matteo Messina Denaro.

Le indagini hanno consentito di individuare i capi delle famiglie della Cosa nostra di Vita e Salemi e di assicurare alla giustizia diversi gregari.

Gli arrestati, servendosi anche di professionisti nell’ambito di consulenze agricole e immobiliari, sono riusciti, attraverso società di fatto riconducibili all’organizzazione mafiosa ma fittiziamente intestate a terzi, a realizzare notevoli investimenti in colture innovative per la produzione di legname nonché in attività di ristorazione.

L’attività d’indagine svolta dagli inquirenti ha consentito di accertare che parte del denaro derivante dagli investimenti sarebbe stata destinata, dai vertici di Cosa nostra trapanese, al mantenimento del latitante di Castelvetrano.

Nel corso dell’operazione sono stati posti in sequestro tre complessi aziendali, comprensivi dell’intero complesso immobiliare nonché dei relativi mezzi d’opera, fittiziamente intestate a terzi ma ritenute strumento per il perseguimento dei fini economici dell’organizzazione criminale.

