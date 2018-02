Palermo, donna investita dal tram, è in gravi condizioni

🔊 Ascolta l'articolo

Una donna è stata investita dal tram in via padre Pino Puglisi a Palermo. La palermitana di 59 anni, S.M., è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata al Buccheri La Ferla e poi al Trauma Center di Villa Sofia. La donna ha riportato ferite in tutto il corpo. Intanto Il tram che collega la stazione centrale al Forum è stato sottoposto a sequestro giudiziario.

Gli agenti della sezione infortunistica stanno cercando di ricostruire quanto successo e le responsabilità dell’incidente.

