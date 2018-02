Palermo, crolla tetto in appartamento, due feriti

🔊 Ascolta l'articolo

Erano da poco passatele 19 quando probabilmente complici le pioggie e le infiltrazioni è venuto giù il tetto in un appartamento al terzo piano in via Orazio Antinori a Palermo. Due persone, un padre e un figlio, che si trovavano dentro sono rimaste ferite colpite alla testa dai calcinacci.

Sul posto sono intervenute le volanti della polizia, i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno trasportato i due uomini al Civico.

