Corruzione Sicilia, comandante Gibilaro : “ Somme sottratte per 2,8milioni. Fenomeno allarmante con ausilio mafia”

“ Dobbiamo impedire che la corruzione diventi un‘arma -sottolinea Ignazio Gibilaro- comandante regionale della Guardia di Finanza Regione Sicilia, che distrugge e devasta anche per conto della criminalità organizzata intere filiere commerciali e produttive.Poi la criminalità organizzata ha una grande capacità di inquinare il tessuto economico, intercettando ad esempio i soldi per i finanziamenti lubblici o nel settore degli appalti e noi dobbiamo essere pronti con le nostre capacità investigative a migliorare sempre di più anche un’attività di prevenzione”.

Nell’ultimo biennio la Guardia di Finanza è stata impegnata su diversi fronti proprio riguardo al tema non solo della corruzione ma di tutte quelle forme in cui si sostanzia il fenomeno.

Le investigazioni hanno riguardato:

• incentivi comunitari, nazionali e regionali, alle imprese, alle aziende agricole e della pesca, agli operatori della formazione, per complessivi 644 milioni €, con 759 indagini e controlli amministrativi conclusi segnalando frodi per oltre 203 milioni € e responsabilità penali a carico di 1.350 soggetti, di cui 26 tratti in arresto;

• appalti e forniture pubbliche, per 164 milioni € , con 401 attività ispettive portate a termine rilevando irregolarità su flussi di spesa pari a 92,5 milioni €

• 358 interventi, tra controlli amministrativi e indagini penali, a tutela della spesa previdenziale, nel cui ambito sono emerse frodi per 51 milioni con 3.086 persone denunciate;

• il monitoraggio delle prestazioni sociali agevolate, condotto attraverso il controllo di circa 1.900 erogazioni, che hanno portato alla verifica di irregolarità di rilievo penale a carico di 263 persone ed a 587 violazioni amministrative contestate, per una spesa indebitamente erogata scoperta di oltre 400 mila euro.

Le Fiamme Gialle hanno avviato1.265 indagini sui reati a danno della Pubblica Amministrazione, con la segnalazione alle Autorità Giudiziarie dell’Isola di 1.016 soggetti, di cui 66 tratti in arresto.

In particolare, il peculato accertato ammonta a circa 32,5 milioni €, mentre le somme connesse alle condotte corruttive/concussive scoperte sono 2,8 milioni .

La collaborazione della Finanza con la Corte dei Conti per la Sicilia,ha evidenziato innumerevoli “ sprechi “ delle risorse pubbliche, ha fatto emergere 442 casi di danno erariale, per circa 425 milioni euro complessivi, a fronte dei quali sono state individuate responsabilità amministrative a carico di 1.709 persone.

Nei confronti dei responsabili delle suddette condotte penalmente rilevanti, sono state contestualmente svolte indagini economico-patrimoniali che hanno consentito, nell’arco temporale in esame, di pervenire a sequestri di beni per complessivi 51 milioni euro, mirati al ristoro della collettività dai danni provocati dalle varie tipologie di frodi.

Mafia e corruzione è un binomio ormai sempre più imprenscindibile e di questo si è parlato in un ampio convegno a Palazzo Steri di Palermo, voluto dall’Universitá degli Studi di Palermo, dal rettore Micari ma che ha visto la partecipazione di diversi relatori.

”E’ un tema incandescente – sottolinea Michele Prestipino Giarritta- procuratore aggiunto di Roma- intanto dobbiamo ancorarci a un dato, abbiamo in sistema di percezione di insicurezza sociale è falsa insieme a quelli sulla mafia e sulla corruzione. la curva è crescente ma i dati reli sono al contrario. Abbiamo un Paese con organizzazioni mafiose meno forti e pervasive . Ci dobbiamo liberare di u altro dato ovvero ler cui oggi mafia è uguale a corruzione. Non sono sinonimi, c’è troppa semplificazione.Bisogna dare alal corruzione in giudizio di disvalore sociale tanto forte di quella che si da alla mafia. Io credo che una conquista seria è il fatto che appellare uno come mafioso è un’offesa e tutti lo percepiscono ma non è così per la corruzione. Dobbiamo dire che corrotti da un lato e mafiosi dall’altro ledono l’economia. Le mafie si sono evolute e la situzione si è complicata. Accanto all’espandersi di Ndrangheta e Camorra in molti territori esportando il loro metodo .Io lo noto a Roma dove alcune organizzazioni hanno importato il sistema. E’ cambiato il fatto che i circuito corruttivi entrano in rapporto con organizzazioni mafiose perchè un’organizzazione che ha il controllo del circuito corruttivo pone questo controllo come fondamento del potere. La corruzione diventa un potere di accumulazione e alimentare il proprio potere criminale”.

Gli fa eco l’intervento del procuratore Leonardo Agueci, oggi in pensione,”La corruzione è legata al potere- racconta Leonardo Agueci- Presidente dela Fondazione Progetto Legalità Onlus-abbiamo avuto esempio che nei servizi della struttura amministrativa di enti locali sembrano di poca importanza e invece poi risultano posti chiave ad esempio per ottenere risorse. Nel settore della Formazione con risultati poco inesistenti sononstate erogati finanziamenti a pioghia e sotto falsi enti sono state costituite attività inesistenti. Sarebbe auspicabile estendere la figura dell’agente provocatore ma anche del sistema delle misure di prevenzione in materia antimafia anche alla corruzione.In realtà l’attuale sistema della prescrizione favorisce le lungaggini dei processi diventando causa di impunitá dei corrotti”.

“ La possibilità dell’applicazione di misure preventive – dichiara Antonio La Spina- docente della LUISS- potrebbe essere una soluzione anche se l’aspetto sanzionatorio sulla corruzione rimane molto debole, non basta elevare la sanzione se poi l’applicazione non è contestuale”.

