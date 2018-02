Mafia usata come brand per gli affari nel settore scommesse. In manette Bacchi e il prestanome Nania, boss di Partinico

🔊 Ascolta l'articolo

In manette il re delle scommesse online, Ninì Bacchi, insieme a lui 30 persone. I reati contestati vanno dall’associazione mafiosa al riciclaggio, al trasferimento fraudolento di valori, alla truffa ai danni dello Stato.Non più solo la gestione di singole agenzie, ma un accordo con l’insospettabile imprenditore che curava alcuni fra i più noti circuiti di scommesse. Il patto con la mafia avrebbe portato a Bacchi il monopolio nel settore, attraverso la gestione di 700 agenzie in tutta Italia – agenzie abusive – e a un giro d’affari di un milione di euro al mese. Parte degli introiti, fra i 300 e gli 800 mila euro all’anno, veniva poi distribuita all’organizzazione mafiosa.” Preoccupazione è allarme era già stata lanciato dall’unitá dell’informazione finanziaria della Banca d’ Italia -sottolinea il procuratore di Palermo, Lo Voi-soprattutto sulla presenza di server illeciti all’ estero.Un imprenditore riesce ad acquisire il monopolio del settore delle scommesse non limitandosi al territorio palermitano perchè tramite apertura di punti gioco arriva ad altre città italiane.Siamo in presenza da un lato alla presenza di un imprenditore che vuole accaparrarsi il controllo e dall’altro dei settori di Cosa nostra interessato a nuovi affari. Siamo in presenza di attività illegale sfornita di autorizzazioni e che si avvale di società maltesi e operano quindi illegalmente in Italia, tue aziende riconducibili a Bacchi e Narnia. Un meccanismo che portano come dice il gip a un ” si allarma contrattuale” ovvero una partecipazione in carattere paritario e di natura occulta”.

” In un’ intercettazione tra Rotolo e Cinà si evince l’interesse di Cosa nostra nel settore delle scommesse. In particolare- racconta il procuratore aggiunto De Luca- quest’anno indagine traccia l’esistenza di un impero economico. Sono state sottoposte a sequestro 9 società, ( 8 nel settore del gioco è una del settore alimentare di Nania) inoltre sequestrate altre 46 agenzie alcune anche a Milano. Riteniamo che si tratti solo di una parte dell’ impero e che via sino interessi anche in SudAfrica.Non va mai sottovalutata la forza nel territorio di Cosa nostra. Qui la mafia si limita a mettere il suo ” brand” e viene infatti contestato,per la prima volta, il 513 ter c.p. ovvero concorrenza sleale esercitata con minaccia. Dal 2012 il Bacchi ha avuto il monopolio del settore delle scommesse fino a Catania. Come controprestazione L’imprenditore versava alla famiglie dai 300mila euro agli 800mila”.

I punti gioco fanno riferimento a un panellochiamato P2875 e che ha gestito 700 punti in tutto il territorio nazionale. L’inseimento a Palermo avviene in base a accodi con le famiglie palermitane e la gestione diretta da parte di soggetti incensurati che svolgono il ruolo di prestanome . È tutto il denaro in contante e ciò avvalorerebbe il metodo illecito che poi viene trasferito a Malta per poi rimpinguare le società, la Fenix, di Bacchi. Ma questo meccanismo avrebbe portato anche a un’ingente di quantità di denaro da investire anche in settori diversi come alcune testate giornalistiche come il Giornale di Sicilia e Live Sicilia, poi non andate in porto. ” Interessi anche nel settore immobiliare,- racconta Rodolfo Ruperti, capo della Squadra Mobile di Palermo- come ad esempio nell’acquisto di un palazzo di via Del Bersagliere a Palermo, mediante una società creata ad hoc chiamata Delta, intestata alla moglie del Bacchi un modo per investire il denaro aggirando la norma sul riciclaggio. stesso meccanismo era avvenuto per la costruzione di Lidl di Palermo avvenuto su un terreno del Bacchi i cui lavori sono stati eseguiti da una ditta partinicese del costruttore Cannone”.

Un giro di soldi confermato da un collaboratore di origine calabrese che era il deus ex machina dell’ illecito.

Questa operazione è partita da alcune indagini sul clan di Partinico, in particolare sul cassiere Francesco Nania, arrestato dall’ABI nel 2008 in New Jersey.

Sembra che Nania nel frattempo abbia ripreso il controllo di Partinico, mettendo su un ‘attività di import- export con gli Stati Uniti. Sarebbe lui sarebbe stato il principale socio occulto di Bacchi. E questo patto avrebbe aperto al “re” delle scommesse on line il dialogo con diverse famiglie mafiose palermitane.

Intanto, il clan di Partinico investiva anche in altri affari, con la complicità di un insospettabile commercialista campano, Michele De Vivo, pure lui è stato arrestato. La procura ha fatto scattare il sequestro di società e beni immobili per diversi milioni di euro. Sigilli anche a 40 agenzie di scommesse sparse per l’Italia, di proprietà di Bacchi

