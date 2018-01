Blitz antimafia a Bagheria, nipote del boss Scaduto trade-union con Messina Denaro. Le estorsioni gestite da una donna. Sei fermi

🔊 Ascolta l'articolo

Il nipote del boss di Bagheria, Pino Scaduto, intratteneva fitti rapporti con le famiglie di Trapani, tesseva una tela di contatti per arrivare fino a Messina Denaro. Con l’accuusa di associazione mafiosa e poi di estorsione, Paolo Liga è stato arrestato insieme a altre cinque persone.

Lo stesso Liga si adoperava nella gestione diretta delle attività estorsive consumate ai danni degli operatori commerciali della zona, coordinando gli altri affiliati,tra cui i fratelli Claudio e Riccardo De Lisi.

Le attività investigative hanno consentito di individuare i responsabili di un0′ estorsione durata ben due anni , ai danni del titolare di una società operante nel settore della fornitura di servizi di sicurezza per locali notturni della zona.

A occuparsi della richiesta del pizzo anche una donna, Rosaria Maria Liga, sorella di Paolo e nipote del Capo Mandamento Scaduto. La donna partecipava attivamente alla raccolta illecita del denaro destinato, in quel momento, anche al sovvenzionamento della latitanza del fratello. Questo era irreperibile dal novembre 2015, era riuscito a sfuggire alla cattura che lo avrebbe portato dietro le sbarre, su richiesta del Tribunale di Palermo, nell’ambito dell’indagine denominata “Reset 2”.

Le indagini hanno permesso di scoprire altre estorsioni, molto più recenti, come quella ai danni ai danni di un intermediario finanziario di Bagheria, costretto a cedere indebitamente la propria autovettura, a parziale soddisfazione della illegittima pretesa di 50.000 euro avanzata dai responsabili del delitto.

Una task force è stata messa in campo per eseguire le ordinanze. In particolare Per 60 Carabinieri, con l’ausilio di unità cinofili per la ricerca di armi ed esplosivi nonché di un elicottero del 9° Nucleo elicotteri di Palermo.

