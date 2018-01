In anteprima a Palermo la pellicola sull’assassinio del giornalista Francese interpretato da Gioè

🔊 Ascolta l'articolo

Il regista Pietro Valsecchi ha presentato in anteprima al cinema Rouge et Noire di Palermo la serie “ Liberi Sognatori” prodotto da Taodue. All’interno della serie una puntata è stata dedicata a Mario Francese, giornalista del Giornale di Sicilia, ucciso dalla mafia il 26 gennaio 1979 in viale Campania a pochi metri dalla sua abitazione. Francese come ha voluto ricordare il giornalista della La Repubblica, Attilio Bolzoni, ha raccontato la scalata dei corleonesi per conquistare Palermo partendo dalla diga Garcia i cui lavori erano stati affidati a Risa ( acronimo di Riina Ssalvatore) senza paura delle conseguenze,passando per eventi drammatici come l’assassino del colonello Russo a Ficuzza. Una voglia di raccontare e un coraggio che probabilmente vennero compresi molto dopo .

“ Posso dire pubblicamente – racconta Bolzoni- che ho chiesto scusa ai familiari per un articolo che scrissi mentre ero al giornale L’Ora forse pochi avevamo compreso chi era e cosa aveva fatto Francese. Io sono arrivato a Palermo nel 79’ , non avevo avuto modo di conoscerlo e di comprendere a pieno il suo valore”.

Un film che ripercorre la storia di un giornalista che raccontava la verità anche di un uomo e di un padre. Un dolore e una lotta interiore vissuta dai quattri figli, in particolare da Giuseppe ( nella fiction interpretato da Marco Bocci) morto prima ancora di sapere la verità giudiziaria di questo omicidio.

Una storia complessa che attraversa gli anni cruciali di Palermo e il regista ha scelto proprio un palermitano, Claudio Gioè chiamato a interpretare e a confrontarsi con la figura del giornalista originario di Siracusa, affiancato da Romina Mondello che interpreta la vedova.

Alla presentazione presenti molti familiari delle vittime, da Alice e Davide Grassi a Giulio Francese anche lui giornalista e attuale presidente dell’ Odg di Sicilia e il prefetto di Palermo, Antonella De Miro, il sindaco Orlando e il questore Renato Cortese.

” Abbiamo voluto raccontare – sottolinea Pietro Valsecchi- quattro storie e abbiamo trovato un filo rosso fra loro. Ad esempio, Libero Grassi aveva citato durante la trasmissione Samarcanda il nome di Francese . Ma anche Emanuela Loi aveva fatto la scorta alla vedova Grassi.Insomma vite e storie che a volte si intrecciano ma che vogliono lasciare una traccia indelebile. La nostra scelta ha continuato Pietro Valsecchi è stato quello di mettere in onda ogni aspetto soprattutto quello umano e professionale dei protagonisti delle nostre storie”.

La pellicola inizia con il momento dell’omicidio per poi mostrare allo spettatore il racconto attraverso gli occhi di Giuseppe Francese . Il suo primo giorno di lavoro in archivio indossando il vestito del padre sempre alla ricerca della verità . Significativa una battuta di Bocci che racchiude l’essenza di un bambino che ha visto il padre morire sotto i colpi del killer Bagarella : “ Per capire cosa è accuduto devo pensare, leggere e vedere cosa vedeva lui”. Momento centrale e emblema del coraggiondi Francese è la famosa intervista a Ninetta Bagarella futura moglie del boss Riina.

Un coraggio quello del padre che Giuseppe ritrova negli scritti del padre e che lo spinse a insistere nella riapertura dell’inchiesta nonostante fossero passati vent’anni, un sentimento che si dovette scontrare con un dolore troppo grande e difficile da cancellare.

Il film andrà in onda nei teleschermi il 21 gennaio su canale 5.

