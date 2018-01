Villabate, perde il controllo dello scooter, muore 45enne

🔊 Ascolta l'articolo

Erano da poco passate le 6 del mattino quando la Polizia Stradale è intervenuta lungo l’autostrada A19, Palermo-Catania all’altezza dello svincolo per Villabate.

A perdere la vita un uomo di 45 anni alla guida di uno scooter “Yamaha“ che si era appena immesso nel tratto autostradale dalla SS121. Le cause dell’incidente sono ancora da accertare ma al momento fanno sapere dalla sala operativa sembra essere stato un incidente autonomo e che il conducente abbia perso il controllo del mezzo.Sul posto è intervenuta una pattuglia e gli uomini dell’Anas . Solo i rilievi potranno chiarire l’esatta dinamica.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.