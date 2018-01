Sparatoria in un condominio a Palermo, feriti un uomo e una donna. Indaga la polizia

🔊 Ascolta l'articolo

Sparatoria a Palermo in via Brigata Aosta. A avvertire dell’accaduto una telefonata anonima al 113. Sono rimasti feriti una donna (genero e suocera) lei di 65 anni e lui di 40, entrambi residenti nello stesso stabile, al secondo e al quarto piano. Gli spari sarebbero partiti dalla strada e dal palazzo, nell’immediatezza è arrivata anche la Scientifica che si è messa subito a lavoro per cercare i bossoli. Alcune persone avrebbero visto fuggire due uomini a bordo di uno scooter.

Alla base del gesto potrebbe esserci una questione di gelosia. Tensione palapabile nel quartiere, diverse persone si sono affacciate alla finestra e gruppi di curiosi hanno stazionato ai bordi della strada. Non è passata inosservata la presenza di una donna che con fare minaccioso e urlando a squarciagola ha detto “Se scopro chi è stato gli ammazzo pure i figli”. Sul posto sono intervenute sette volanti della polizia e il personale del 118 che ha trasportato i due all’ospedale Villa Sofia. L’uomo è stato ferito all’inguine e la donna al braccio sinistro.

