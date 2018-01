Fallisce il raid punitivo in via Aosta a Palermo all’indirizzo di un pregiudicato. Feriti madre e cognato

🔊 Ascolta l'articolo

Il bersaglio della sparatori avvenuta ieri poco dopo le 19,30 in via Aosta a Palerno era un pregiudicato, Francesco Fragale scampato ai colpi del killer. A essere colpiti sono stati invece la madre di Fragale e il cognato,Gartano La Vecchia, entrambi residenti nello stesso stabile, al secondo e al quarto piano.

Fragale con un passato segnato da furti e estorsione, l’ultima a Bologna, abita al primo piano e riesce a schivare i primi colpi da colpi sparati dalla strada . Così Fragale scappa all’interno dello stabile, abitato da una settantina di famiglie, arriva al secondo piano, il sicario lo insegue per le scale spara un’ altra volta ma lo manca di nuovo.

Ma i proiettili lambiscono la madre di Fragale, Teresa Caviglia, 49 anni, che intanto è uscita sul pianerottolo. Ma il killer non si arrende e ci riprova sbagliando, per la terza volta. Il colpo raggiunge il cognato, Gaetano La Vecchia, di 24 anni. Si sentono ormai le sirene dalla polizia e il killer fugge, lasciando due feriti e avendo mancato il suo obiettivo.

Alcune personeraccontano di aver visto fuggire due uomini a bordo di uno scooter. Ma di loro nessuna traccia.

Non è passata inosservata la presenza anche di una donna che con fare minaccioso e urlando a squarciagola ha detto “Se scopro chi è stato gli ammazzo pure i figli”, forse un tentativo di ricondurre tutta la situazione a una questione di gelosia.Una folla di curiosi e abitanti dei palazzoni sono rimasti affacciati fino a quando misteriosamente è stato lanciato uno zaino con dentro alcuni panetti di hashish. Cosa vorrà dire, di certo è che i poliziotti intervenuti con sette volanti hanno effettuato delle perquisizioni. Sul posto sono intervenuti anche gli uomini della Scientifica alla ricerca dei bossoli e di ogni dettaglio. I feriti si trovano ricoverati all’ospedale Villa Sofia.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.