Nigeriana uccisa a coltellate al Cara di Mineo.Bloccato il compagno alla Fiera di Catania

La polizia ha bloccato bloccato nel popolare mercatino popolare della Fiera di Catania il compagno della nigeriana di 26 anni, Francis Miracle, uccisa con un colpo di coltello alla gola nella abitazione del Cara di Mineo. E’ un cittadino che al suo sbarco in Italia ha dichiarato di avere 30 anni e di essere originario del Mali.

Nel frattempo è stata già disposta l’autopsia. Il delitto risalirebbe ala giorno di Capodanno, verso le 22, ma la Questura ha preferito mantenere il riserbo sull’episodio per potere svolgere indagini accurate nelle ore successive .

La giovane nigeriana era arrivata al Cara di Mineo da più di un anno e era in attesa dello status di rifugiato politico.

