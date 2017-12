Palermo, riconosciuto e incastrato dalle videocamere, arrestato rapinatore del colpo alla banca Unipol

🔊 Ascolta l'articolo

La Polizia ha arrestato uno degli autori della rapina messa a segno ieri pomeriggio nella filiale Unipol di via Marchese di Villabianca, a Palermo. Si tratta di Girolamo Torres, pregiudicato e residente nel quartiere Libertà. Utili alle indagini i filmati del sistema di videosorveglianza unito al riconoscimento da parte del direttore della banca.

Così gli agenti hanno subito richiesto un decreto di perquisizione per l’abitazione di Torres dove è stata trovata parte della refurtiva, in particolare le banconote ancora siglate e conservate nelle buste intestate alla banca, un giubbino, degli indumenti ed un paio di occhiali indossati ed una pistola giocattolo priva di tappo rosso. Torres è stato accompagnato nel carcere di “Pagliarelli” in attesa di giudizio.

